На Играх определятся последние победители в командных видах, велоспорте и борьбе. А вечером начнётся церемония закрытия!

Под занавес Олимпиады следим за волейболисткой из России. Что посмотреть в 16-й день?

Сегодня, 11 августа, в Париже пройдёт заключительный, 16-й соревновательный день. Будет разыграно 13 комплектов наград.

Напоминаем, что посмотреть Олимпиаду можно только на официальном сайте Игр в Париже. В России по ТВ ничего не показывают.

Из Гергебиля прямиком в Париж

В вольной борьбе осталось разыграть три комплекта наград.

В весе до 97 кг в финале выступит спортсмен из Бахрейна Ахмед Тажудинов. Парню 21 год, он родом из Дагестана, из небольшого села Гергебиль. Уверены, все 4000 жителей будут за него болеть! И не только они!

Ахмед триумфально завершил ЧМ-2023, завоевав первое золото такого уровня в карьере. И неспроста. Тажудинов – воспитанник школы Абдулрашида Садулаева. Хоть так, но Русский танк добрался до Парижа. Начало в 14:00 мск.

Болеем за Италию Екатерины Антроповой

В 14:00 будет дан и стартовый свисток в финальном волейбольном матче у женщин. США сыграет против Италии.

За итальянок выступает экс-россиянка Екатерина Антропова, которая сменила спортивное гражданство в прошлом году.

Екатерина Антропова Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Диагональной всего 21 год, а она уже сейчас может стать олимпийской чемпионкой. Сложно представить, как могла бы сложиться её карьера при других раскладах.

Пока Антропова будет биться в волейбольном финале, в 15:00 начнётся «золотой» матч у Константина Харькова в водном поло.

В финале Олимпиады экс-россиянин вместе с товарищами-хорватами играет против Сербии. Шансы на победу есть. Константина тоже нужно поддержать!

Кстати, на токийских Играх сборная Хорватии стала лишь пятой.

Константин Харьков Фото: Quinn Rooney/Getty Images

США – абсолютный фаворит в женском баскетболе

В 16:30 начнётся финал в женском баскетболе. Играют США и Франция.

Это последняя возможность для хозяев Олимпиады взять золото. Если же брать глобально, то французские баскетболистки не знают вкуса побед на Играх.

За всю историю баскетбола на Олимпиадах, Франция по одному разу выиграла серебро (2012) и бронзу (2020). И всё.

Чего не скажешь про американских баскетболисток. Эти дамы не отдают пальму первенства вот уже 28 лет. С 1976 года они неизменно попадают в призы. Вот это стабильность. Скорее всего, серия продолжится.

Женская сборная США по баскетболу Фото: Sarah Stier/Getty Images

Также пройдёт финал в современном пятиборье у женщин. Разыграют медали на велотреке в женском спринте и омниуме, а также в мужском омниуме.

Вечером Олимпиада завершится…

Закончится Олимпиада как всегда церемонией закрытия.

Старт в 22:00.

Организаторы проведут её на «Стад де Франс». Ожидается, что в церемонии примут участие Том Круз и Билли Айлиш. Идейные вдохновители пообещали, что всё будет мирно и красиво.

Основная тема церемонии закрытия – «Рекорды» Интересно, как погаснет огонь Олимпиады-2024?