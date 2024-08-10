Поразительный финал в прыжках: атлеты из вредности делили золото до последней попытки

Не так давно мы писали, что Ярослава Магучих слишком скучно взяла золото в женских прыжках в высоту. У мужчин всё получилось с точностью до наоборот – драмы и интриг было хоть отбавляй. Не обошлось без травм лидеров, поражения фаворитов, предложения об очередной делёжке золота и победных прыжков с понижением планки до конца! Вот это жарища!

Поражение чемпионов Токио

Всем казалось, что и в этот раз мужские прыжки в высоту станут борьбой Джанмарко Тамбери и Мутаза Баршима. В Токио друзья решили поделить золото, одновременно преодолев планку на высоте 2,37 м. Но в этот раз победу забрать явно должен был кто-то один.

Однако всё пошло не так прямо с квалификации. У Тамбери за несколько дней до отбора неожиданно возникли проблемы с почками, а Баршим получил травму. В итоге оба пробились в финал, но не без труда.

Вот только и здесь было не всё гладко. За пять часов до начала соревнований Джанмарко сообщил, что у него опять были почечные колики и он уже долгое время испытывает боль. Несмотря на это, он пообещал выйти в сектор, хотя сразу предупредил, что не уверен в своей готовности. Так и вышло. Тамбери не смог взять планку на высоте 2,27 м и одним из первых выбыл из борьбы за медали.

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Со временем в секторе остались лишь четыре спортсмена: Мутаз Баршим, Стефано Соттиле, Шелби Макивен и Хамиш Керр. Этот квартет преодолел 2,34 м. Казалось, в такой компании золото легко уйдёт катарцу, но ожидания не оправдались. Пока Макивен и Керр с первых попыток взяли 2,36 м, Баршим и Соттиле зависли на этой высоте. Стефано трижды сбил планку, Мутаз – дважды, а потом решил рискнуть на 2,38 м. Увы, ставка Баршима не сыграла. Он остался лишь третьим.

Борьба на понижение

А вот дальше развязка оказалась такой, которую многие фанаты прыжков даже никогда не видели.

Когда Керр и Макивен сделали по две неудачные попытки на 2,38 м, судьи предложили им разделить золото так же, как это было в Токио у Баршима и Тамбери. Вот только, в отличие от итальянца и катарца, новозеландец и американец отказались.

В итоге они продолжили прыгать. Когда каждый сделал ещё две безуспешные попытки на 2,38 м, судьи решили опустить планку. Хотя в протоколе долго отображалось, что спортсмены, наоборот, подняли её.

Первым 2,36 м попытался взять Шелби – не вышло. Дальше была очередь Хамиша – тоже неудача. Высоту вновь снизили. Макивен пошёл первым, но попытка на 2,34 м оказалась безуспешной. Следом пошёл Керр – и у него всё получилось.

Как только новозеландец перелетел планку, он на эмоциях начал бегать по полю, где проводились соревнования по метанию копья. Керру повезло, что медали в этом виде разыграли буквально за несколько минут до финального прыжка, а значит, опасности не было.

Хамиш Керр Фото: Christian Petersen/Getty Images

Пробежав круг почёта по стадиону, Хамиш подбежал ко всем участникам соревнований. Они поздравили новоиспечённого чемпиона, а Джанмарко Тамбери даже учтиво поклонился обладателю золотой награды.

Керр в итоге установил континентальный рекорд, Баршим – выдал лучший личный результат в сезоне, а остальные в топ-6 обновили персональные рекорды. Именно такой крутой и драматичной развязки не хватало в женских соревнованиях. Спасибо мужчинам за эти эмоции!