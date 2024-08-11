Самым сильным спортсменом Олимпиады стал грузин. В третий раз подряд!

Лаша Талахадзе не проигрывает никому с 2015 года, когда вернулся в спорт после дисквалификации.

Грузинский штангист Лаша Талахадзе стал первым в истории трёхкратным олимпийским чемпионом в супертяжёлом весе. На Олимпиаде-2024 в Париже он победил в третий раз подряд, хотя проиграл первое упражнение. Талахадзе стал самым сильным спортсменом Олимпиады – таким всегда признаётся чемпион среди тяжелоатлетов-супертяжей.

Талахадзе – уже легенда тяжёлой атлетики. Хотя в его карьере была и тёмная полоса – в 2013 году грузинского атлета закрыли на два года за станозолол. Лаша вернулся в 2015-м и выступил на чемпионате мира в Хьюстоне, заняв второе место. Он проиграл только россиянину Алексею Ловчеву.

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Но по иронии судьбы вернувшийся после дисквалификации спортсмен стал первым, так как пробы Ловчева с того турнира позже показали наличие запрещёнки. Талахадзе получил чемпионский титул и с того времени не проигрывал никому. Он выиграл семь чемпионатов мира подряд, победил на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Токио, причём в Японии сделал это с мировыми рекордами в рывке, толчке и по сумме.

В Париже он не выглядел непобедимым. Но соперники ничего не смогли сделать даже с таким Талахадзе. Лаша проиграл рывок армянину Гору Минасяну, который представляет Бахрейн, – 215 кг против 216 кг. Всего 1 кг, но это означало, что во втором упражнении он должен был толкать на 2 кг больше.

Талахадзе сделал это с запасом. Он стал единственным, кому удалось толкнуть штангу весом 255 кг. Минасян этот вес забаранил – он в итоге третий, а армянин, представлявший Армению, Вараздат Лалаян толкнул 252 кг и вырвал серебро.

Грузинский богатырь так и остался непобедимым.