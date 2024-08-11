Кто выиграет медальный зачёт Олимпиады? Американцы будут вырываться в последний день

Предпоследний день Олимпийских игр в Париже был самым богатым на медальные сражения. Спортсмены разыграли сразу 39 комплектов наград. Жаль, что всё это без участия россиян, однако интриги добавляет сражение на вершине неофициального медального зачёта между США и Китаем.

По итогам пятницы в активе обеих команд было по 33 золотых награды, при этом у американцев значительно больше серебра. Соответственно, при равенстве по количеству олимпийский побед именно они будут выше.

И американцы, и китайцы день провели ударно. Но представители Поднебесной – лучше. Они добыли всего семь наград, но шесть из них были золотыми. Китайцы порадовали своих болельщиков в тяжёлой атлетике, художественной гимнастике, синхронном плавании, настольном теннисе, боксе и прыжках в воду. Перед последним соревновательным днём Олимпийских игр в копилке азиатов 90 наград (39 – 27 – 24).

Впрочем, американцы не сильно отстали. Днём они проигрывали главным соперникам в медальном зачёте сразу три-четыре золота, но всё наверстали, как только началась лёгкая атлетика: там было сразу три победы. Не подкачали и девушки-футболистки, а также баскетбольная дрим-тим, в решающем матче обыгравшая Францию. По итогам дня: 38 – 42 – 42.

Объективно в последний день у американцев больше шансов вырвать первое место в неофициальном командном зачёте у китайцев, ведь звёздно-полосатые сыграют в финалах в женском баскетболе и волейболе, а ещё одна американка поборется за золото в женской борьбе. Но эти победы пока не гарантированы. Чтобы добыть их, спортсменам ещё предстоит потрудиться.

Из других интересных моментов отметим классную борьбу Австралии и Японии за топ-3. У обеих команд по 18 золотых наград, но австралийцы пока выше за счёт большего количества серебряных наград Игр.

Лучшей командой с пространства бывшего СССР на Олимпиаде станет… сборная Узбекистана. Представители единоборств на Играх блистают. Восемь золотых медалей позволяют этой стране закрепиться на 13-м месте.

Ну а Россия, к сожалению, в последние дни Олимпиады в медальном зачёте только опускается. С одним серебром наша команда была бы 75-й.