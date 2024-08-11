В заключительный день спортсмены разыграют 13 комплектов наград. А ещё, разумеется, состоится церемония закрытия.

Разыгрываются последние медали Игр! Что происходит в финальный день Олимпиады. LIVE

В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдут соревнования в рамках заключительного, 16-го дня Олимпийских игр. Спортсмены разыграют 13 комплектов наград в девяти различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов и расскажет обо всём самом интересном.

Представители России в заключительный день Олимпиады на спортивных аренах не появятся, но и без них будет на что посмотреть. Особенно ярко выглядят вывески финалов командных видов: в женском волейболе золото поделят США и Италия, в женском баскетболе — Франция и США, а в мужском водном поло — Сербия и Хорватия. А ещё в воскресенье состоятся женский марафон, финал в вольной борьбе (до 97 кг) и три финала в велотреке.

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