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Олимпиада-2024 в Париже — онлайн-трансляция соревнований 11 августа 2024

Разыгрываются последние медали Игр! Что происходит в финальный день Олимпиады. LIVE
Батраз Томаев Андрей Шитихин
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Сардана Трофимова, Олимпиада-2024
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В заключительный день спортсмены разыграют 13 комплектов наград. А ещё, разумеется, состоится церемония закрытия.

В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдут соревнования в рамках заключительного, 16-го дня Олимпийских игр. Спортсмены разыграют 13 комплектов наград в девяти различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов и расскажет обо всём самом интересном.

Представители России в заключительный день Олимпиады на спортивных аренах не появятся, но и без них будет на что посмотреть. Особенно ярко выглядят вывески финалов командных видов: в женском волейболе золото поделят США и Италия, в женском баскетболе — Франция и США, а в мужском водном поло — Сербия и Хорватия. А ещё в воскресенье состоятся женский марафон, финал в вольной борьбе (до 97 кг) и три финала в велотреке.

Олимпиада-2024. Полное расписание соревнований
Олимпиада-2024. Медальный зачёт турнира

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Сифан Хассан — олимпийская чемпионка Что посмотреть в 16-й день Олимпиады Расписание 16-го дня Олимпиады
Live Андрей Шитихин

Сифан Хассан — олимпийская чемпионка

Голландка Сифан Хассан, которая завоевала бронзовые медали на пятёрке и десятке, выиграла марафон! На последних 300 метрах она зарубилась с эфиопкой Тигст Ассефой в спринтерском финише, дело даже дошло до контакта. К счастью, никто не упал, и Хассан добежала до исторической победы. Сколько же здоровья в этой хрупкой девушке? Экс-россиянка Сардана Трофимова, выступающая за Киргизию, финишировала 14-й.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Марафон
11 августа 2024, воскресенье. 09:00 МСК
Идёт
1
Сифан Хассан
Нидерланды
2:22:55
2
Тигст Ассефа
Эфиопия
2:22:58
3
Хеллен Онсандо Обири
Кения
2:23:10

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

10:58 Андрей Шитихин

Накануне получил развитие один из крупнейших скандалов Олимпиады 2024 — медали в вольных упражнениях среди женщин в спортивной гимнастике вновь должны быть перераспределены. Американке Джордан Чайлз придётся отдать свою награду румынке Ане Барбосу, которая была это награды лишена.

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10:53 Андрей Шитихин

Посмотрите, что творил Карри в финале. Ну а его жест уже превратился в мем.

10:50 Андрей Шитихин

Мужская сборная США по баскетболу обыграла в финале сборную Франции и завоевала золото. Одним из ключевых игроков дрим-тим стал Стефен Карри. В решающем матче он поиздевался даже над самым высоким баскетболистом Игр — Виктором Вембаньямой.

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10:48 Андрей Шитихин

В женском марафоне позади 31 км. Сформировалась группа отрыва.

10:45 Андрей Шитихин

Накануне вечером происходило много крутых событий. Одно из них — перепрыжках в борьбе за золото в мужской высоте. Повторения прошлой Олимпиады, когда Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери поделили золото, не произошло.

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10:32 Андрей Шитихин

Что посмотреть в 16-й день Олимпиады

Главные события с анонсами к ним тоже собрали в отдельный материал. Так вы ничего не пропустите. И посмотреть сможете.

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10:15 Андрей Шитихин

Расписание 16-го дня Олимпиады

Последний день Олимпиады в Париже стартовал с женского марафона, в котором участвует и экс-россиянка Сардана Трофимова. А полное расписание событий — по ссылке.

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