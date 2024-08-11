Разыгрываются последние медали Игр! Что происходит в финальный день Олимпиады. LIVE

В воскресенье, 11 августа, в Париже пройдут соревнования в рамках заключительного, 16-го дня Олимпийских игр. Спортсмены разыграют 13 комплектов наград в девяти различных видах спорта. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию финалов и расскажет обо всём самом интересном.
Представители России в заключительный день Олимпиады на спортивных аренах не появятся, но и без них будет на что посмотреть. Особенно ярко выглядят вывески финалов командных видов: в женском волейболе золото поделят США и Италия, в женском баскетболе — Франция и США, а в мужском водном поло — Сербия и Хорватия. А ещё в воскресенье состоятся женский марафон, финал в вольной борьбе (до 97 кг) и три финала в велотреке.
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Сифан Хассан — олимпийская чемпионка
Голландка Сифан Хассан, которая завоевала бронзовые медали на пятёрке и десятке, выиграла марафон! На последних 300 метрах она зарубилась с эфиопкой Тигст Ассефой в спринтерском финише, дело даже дошло до контакта. К счастью, никто не упал, и Хассан добежала до исторической победы. Сколько же здоровья в этой хрупкой девушке? Экс-россиянка Сардана Трофимова, выступающая за Киргизию, финишировала 14-й.
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
Накануне получил развитие один из крупнейших скандалов Олимпиады 2024 — медали в вольных упражнениях среди женщин в спортивной гимнастике вновь должны быть перераспределены. Американке Джордан Чайлз придётся отдать свою награду румынке Ане Барбосу, которая была это награды лишена.
Посмотрите, что творил Карри в финале. Ну а его жест уже превратился в мем.
Мужская сборная США по баскетболу обыграла в финале сборную Франции и завоевала золото. Одним из ключевых игроков дрим-тим стал Стефен Карри. В решающем матче он поиздевался даже над самым высоким баскетболистом Игр — Виктором Вембаньямой.
В женском марафоне позади 31 км. Сформировалась группа отрыва.
Накануне вечером происходило много крутых событий. Одно из них — перепрыжках в борьбе за золото в мужской высоте. Повторения прошлой Олимпиады, когда Мутаз Баршим и Джанмарко Тамбери поделили золото, не произошло.
Что посмотреть в 16-й день Олимпиады
Главные события с анонсами к ним тоже собрали в отдельный материал. Так вы ничего не пропустите. И посмотреть сможете.
Расписание 16-го дня Олимпиады
Последний день Олимпиады в Париже стартовал с женского марафона, в котором участвует и экс-россиянка Сардана Трофимова. А полное расписание событий — по ссылке.