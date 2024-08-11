Итальянки приблизились к золоту! Прибавит ли сборная США? LIVE

11 августа, в последний день Олимпиады-2024 в Париже, состоится финальный матч женского волейбольного турнира, в котором встретятся США и Италия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры — в 14:00 мск.

Сборная США в полуфинале выбила из борьбы сборную Бразилии. Инициатива в этой игре переходила из рук в руки, встреча докатилась до тай-брейка, на котором американки были сильнее. До этого команда Карча Китая уверенно переиграла Польшу в четвертьфинале.

Италия, которой руководит легендарный Хулио Веласко, не испытала проблем в полуфинальной игре с Турцией. Итальянкам удалось сдержать Мелиссу Варгас, остальное было делом техники. Победа 3:0. А до этого также в трёх сетах Италия в 1/4 финала прошла Сербию.

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