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Олимпиада-2024, волейбол, женщины, США — Италия, онлайн-трансляция финала 11 августа 2024 года

Итальянки приблизились к золоту! Прибавит ли сборная США? LIVE
Пётр Кондаков
Сборная Италии
Комментарии
Карч Кирай против Хулио Веласко — супердуэль в финале!

11 августа, в последний день Олимпиады-2024 в Париже, состоится финальный матч женского волейбольного турнира, в котором встретятся США и Италия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры — в 14:00 мск.

Сборная США в полуфинале выбила из борьбы сборную Бразилии. Инициатива в этой игре переходила из рук в руки, встреча докатилась до тай-брейка, на котором американки были сильнее. До этого команда Карча Китая уверенно переиграла Польшу в четвертьфинале.

Италия, которой руководит легендарный Хулио Веласко, не испытала проблем в полуфинальной игре с Турцией. Итальянкам удалось сдержать Мелиссу Варгас, остальное было делом техники. Победа 3:0. А до этого также в трёх сетах Италия в 1/4 финала прошла Сербию.

Олимпийские игры, волейбол (ж), календарь
Олимпийские игры, волейбол (ж), турнирная таблица

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Уверенно выигрывает первый сет Италия! Матч начинается! Стартовые составы финалистов:
Live Пётр Кондаков

Не попадают в темп Поултер и Огбогу и уже +3 у Италии — 12:9. Снова тайм-аут от Кирая.

14:32 Пётр Кондаков

Джордан Томпсон и Джордан Ларсон с самого начала второго сета на площадке у США. 3:3 на старте сета.

Если пока есть преимущество у команды Кирая, то только в центре сетки. Может быть, сюда сместить акцент?

14:28 Пётр Кондаков

Цифры первого сета

Италия царит на блоке — 4:0. Выиграли итальянки и атаку. В общем, большое преимущество в первой партии у команды Веласко.

14:25 Пётр Кондаков

Уверенно выигрывает первый сет Италия!

Снова рывок в концовке! 25:18 — нужно что-то Карчу Кираю придумывать. С перебоями пока работает нападение американок.

14:20 Пётр Кондаков

Не попала Силла по рукам блокирующих и реагирует тайм-аутом Веласко. 18:15. Преимущество есть, но американки вернулись в игру.

14:20 Пётр Кондаков

Оба тренера синхронно провели двойные замены. Увидим мы Екатерину Антропову в игре. А счёт 17:13. Чуть-чуть сборная США подобралась.

14:13 Пётр Кондаков

Замена в сборной США: Келси Робинсон вместо Эйвери Скиннер. А счёт 15:8, пытается Кирай что-то изменить.

14:10 Пётр Кондаков

10:5. Смогли американки стабилизировать отрыв, но подобраться пока не получается.

Ведёт команда Хулио Веласко. Кстати, у легендарного тренера нет золота Олимпиады. Был он серебряным призёром Атланты-1996 с мужской сборной Италии.

14:04 Пётр Кондаков

5:1

Не могут никак американки добить до пола и Карч Кирай вынужден брать ранний тайм-аут.

14:03 Пётр Кондаков

Только Дрюс и Эгону атакуют на старте матча. Пока лучше получается у итальянки — 3:1.

14:00 Пётр Кондаков

Матч начинается! Стартовые составы финалистов:

США: Поултер — Дрюс — Пламмер — Скиннер — Огбогу — Вашингтон — Вонг (л)

Италия: Орро — Эгону — Бозетти — Силла — Данези — Фар — Де Дженнаро (л)

А судит сегодняшний матч француз Фабрис Колладос.

13:34 Пётр Кондаков

А ещё в составе сборной Италии выступает экс-россиянка Екатерина Антропова. Пока у неё статус второй диагональной после Паолы Эгону, но, например, в матче с Нидерландами она набрала 33 очка за 3 сета!

Подробнее о судьбе Екатерины читайте здесь:
Экс-россиянка зажгла в Париже! Волейболистка набрала 33 очка за три сета
Экс-россиянка зажгла в Париже! Волейболистка набрала 33 очка за три сета
13:26 Пётр Кондаков

Италия на этой Олимпиаде до финала смотрелась увереннее. Всего один проигранный сет в группе, «сухие» победы в четвертьфинале над Сербией и в полуфинале над Турцией. Но финал — матч особый! Тут может быть всё, что угодно.

13:19 Пётр Кондаков

В Париже американки долго запрягали. Проиграли Китаю 2:3, с трудом победили Сербию в пяти партиях и мучались даже в игре с аутсайдером — Францией.

Но в плей-офф команда Кирая набрала ход. Сначала разгромила Польшу, а затем выбила из борьбы главного претендента на победу — сборную Бразилии в пяти партиях.

13:07 Пётр Кондаков

Сборная США — действующий олимпийский чемпион. В Токио-2020 американки в финале победили Бразилию — 3:0. Из того состава в заявке на Олимпиаду в Париж девять волейболисток. Ну и Карч Кирай продолжает тренировать сборную США.

13:01 Пётр Кондаков

Добрый день! Всего час остаётся до старта финального матча женского волейбольного олимпийского турнира между командами США и Италии.

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Новости. Олимпиада 2024
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