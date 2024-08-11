Итальянки приблизились к золоту! Прибавит ли сборная США? LIVE

11 августа, в последний день Олимпиады-2024 в Париже, состоится финальный матч женского волейбольного турнира, в котором встретятся США и Италия. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало игры — в 14:00 мск.
Сборная США в полуфинале выбила из борьбы сборную Бразилии. Инициатива в этой игре переходила из рук в руки, встреча докатилась до тай-брейка, на котором американки были сильнее. До этого команда Карча Китая уверенно переиграла Польшу в четвертьфинале.
Италия, которой руководит легендарный Хулио Веласко, не испытала проблем в полуфинальной игре с Турцией. Итальянкам удалось сдержать Мелиссу Варгас, остальное было делом техники. Победа 3:0. А до этого также в трёх сетах Италия в 1/4 финала прошла Сербию.
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Не попадают в темп Поултер и Огбогу и уже +3 у Италии — 12:9. Снова тайм-аут от Кирая.
Джордан Томпсон и Джордан Ларсон с самого начала второго сета на площадке у США. 3:3 на старте сета.
Если пока есть преимущество у команды Кирая, то только в центре сетки. Может быть, сюда сместить акцент?
Цифры первого сета
Италия царит на блоке — 4:0. Выиграли итальянки и атаку. В общем, большое преимущество в первой партии у команды Веласко.
Уверенно выигрывает первый сет Италия!
Снова рывок в концовке! 25:18 — нужно что-то Карчу Кираю придумывать. С перебоями пока работает нападение американок.
Не попала Силла по рукам блокирующих и реагирует тайм-аутом Веласко. 18:15. Преимущество есть, но американки вернулись в игру.
Оба тренера синхронно провели двойные замены. Увидим мы Екатерину Антропову в игре. А счёт 17:13. Чуть-чуть сборная США подобралась.
Замена в сборной США: Келси Робинсон вместо Эйвери Скиннер. А счёт 15:8, пытается Кирай что-то изменить.
10:5. Смогли американки стабилизировать отрыв, но подобраться пока не получается.
Ведёт команда Хулио Веласко. Кстати, у легендарного тренера нет золота Олимпиады. Был он серебряным призёром Атланты-1996 с мужской сборной Италии.
5:1
Не могут никак американки добить до пола и Карч Кирай вынужден брать ранний тайм-аут.
Только Дрюс и Эгону атакуют на старте матча. Пока лучше получается у итальянки — 3:1.
Матч начинается! Стартовые составы финалистов:
США: Поултер — Дрюс — Пламмер — Скиннер — Огбогу — Вашингтон — Вонг (л)
Италия: Орро — Эгону — Бозетти — Силла — Данези — Фар — Де Дженнаро (л)
А судит сегодняшний матч француз Фабрис Колладос.
А ещё в составе сборной Италии выступает экс-россиянка Екатерина Антропова. Пока у неё статус второй диагональной после Паолы Эгону, но, например, в матче с Нидерландами она набрала 33 очка за 3 сета!
Италия на этой Олимпиаде до финала смотрелась увереннее. Всего один проигранный сет в группе, «сухие» победы в четвертьфинале над Сербией и в полуфинале над Турцией. Но финал — матч особый! Тут может быть всё, что угодно.
В Париже американки долго запрягали. Проиграли Китаю 2:3, с трудом победили Сербию в пяти партиях и мучались даже в игре с аутсайдером — Францией.
Но в плей-офф команда Кирая набрала ход. Сначала разгромила Польшу, а затем выбила из борьбы главного претендента на победу — сборную Бразилии в пяти партиях.
Сборная США — действующий олимпийский чемпион. В Токио-2020 американки в финале победили Бразилию — 3:0. Из того состава в заявке на Олимпиаду в Париж девять волейболисток. Ну и Карч Кирай продолжает тренировать сборную США.
Добрый день! Всего час остаётся до старта финального матча женского волейбольного олимпийского турнира между командами США и Италии.