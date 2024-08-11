А ты точно спортсмен? Олимпийским чемпионом может стать «обычный мужик с пляжа»

Хорватский ватерполист Йосип Врлич привлёк внимание интернет-пользователей своим необычным для спортсмена внешним видом. Вместо стального пресса у мужчины солидные формы.

Но в водном поло, где он уже добрался до финала, это даже преимущество.

«Идеальное тело мужчины»

38-летний Врлич обладает серьёзными габаритами – при росте 198 см его вес составляет 135 кг. Перед полуфиналом турнира в Париже телосложение спортсмена стало главной темой для обсуждения в Сети.

Йосип Врлич Фото: Getty Images

«Я видел его на нашем пляже на речке!» – шутят в интернете.

«Вот он – чемпион, которого заслуживает мир. Теперь я буду соревноваться в водном поло», – поддерживает другой.

Некоторые пользователи отметили, что тело Врлича – единственное «нормальное» на Олимпиаде, а отдельные женщины даже прониклись к спортсмену особой симпатией: «Идеальное тело мужчины, по-моему».

Противостоять Врличу невероятно сложно

На самом деле телосложение хорвата идеально для такой игры, как водное поло. Йосип – центральный нападающий и главная угроза для соперников – противостоять габаритному Врличу невероятно сложно.

И если над водой этот вид спорта похож на аккуратный гандбол, то под водой это нещадная греко-римская борьба. И тяжеловесу в ней проще.

Врлич – один из сильнейших игроков в мире. Сегодня в составе сборной Хорватии 38-летний габаритный нападающий поборется за первое в карьере олимпийское золото. Вместе с ним в одной команде, кстати, выступает и экс-россиянин Константин Харьков.