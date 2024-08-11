Рэйчел Ганн — лучшая би-гёрл из Океании, но в Париже её выступление почему-то не оценили…

Кринж на Олимпиаде. Над австралийкой из брейкинга после выступления смеётся весь мир

На Олимпиаде состоялась долгожданная премьера брейкинга. Уличное искусство добралось и до большого спорта. В Париже-2024 разыграли два комплекта наград у би-гёрлз и би-бойз (у женщин и мужчин).

Она художник, она так видит

Больше всего пользователей интернета заинтересовала Рэйчел Ганн. Внимания к ней было больше, чем к победителям.

Австралийская би-гёрл выделилась на фоне своих соперниц довольно необычным выступлением, которое многие прозвали нелепым.

Raygun – никнейм, под которым австралийка выступала. Она проиграла все три баттла в групповом этапе. За столь неординарные номера Рэйчел не получила ни одного балла от судей — 0:18, 0:18, 0:18 – счёт её дуэлей на Олимпиаде.

Но самой девушке плевать на оценки:

«Все мои движения оригинальны. Иногда это привлекает судей, иногда — нет. Я делаю своё дело, и это олицетворяет искусство. Вот в чём суть. Я хотела приехать сюда и сделать что-то новое, необычное и творческое — это моя сила, моя креативность.

Рэйчел Ганн Фото: Elsa/Getty Image

Я никогда не смогу превзойти этих девушек в том, что они делают лучше всего — в динамике и силовых движениях, поэтому я хотела двигаться по-другому, быть артистичной и креативной. Сколько шансов в жизни появляется показать себя на международной арене?

Я всегда была аутсайдером и хотела заявить о себе по-другому», — приводит слова Ганн The Guardian.

«Не бойся отличаться»

Выступление 36-летней Рэйчел сразу же завирусилось в социальных сетях. В комментариях пользователи то и дело старались подшутить над спортсменкой. Но многие захотели и поддержать её.

Впрочем, уверенности девушке явно не занимать. На её странице в социальной сети появилась мотивирующая цитата:

«Не бойся отличаться, выходи и представляй себя, никогда не знаешь, куда это тебя заведёт».

Рэйчел Ганн Фото: Ezra Shaw/Getty Images

На Олимпиаду-2024 Рэйчел Ганн попала благодаря победе на чемпионате Океании. А вот на мировых первенствах она занимала 46-е, 64-е и 73-е места.

Занятия спортом не мешают девушке работать ещё и преподавателем в Университете Маккуори. Рэйчел рассказывает студентам о танцах и гендерной политике. Рэйчел — молодец. Она берёт от этой жизни всё.

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