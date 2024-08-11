Париж подготовил очередное скандальное шоу? Онлайн церемонии закрытия Олимпиады. LIVE

В воскресенье, 11 августа, в Париже состоится церемония закрытия Олимпийских игр — 2024. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию церемонии и расскажет обо всём самом прямо с места событий.

Стремительно и почти незаметно пролетели почти две с половиной недели главного спортивного праздника в мире. Досадно, что большинство российских спортсменов не были допущены к участию по политическим соображениям, однако и 15 нейтральных спортсменов из России смогли подарить нашим болельщикам целый спектр эмоций, и иностранные атлеты на этой Олимпиаде поражали своими победами, историями и яркими образами.

А теперь пришло время церемонии закрытия. Следим прямо со «Стад де Франс»!

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