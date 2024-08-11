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Как выступили бывшие россияне на Олимпийских играх — 2024 в Париже, все медали, с ними Россия заняла бы 15-е место

Все медали экс-россиян на Олимпиаде-2024. Если бы выступали вместе, заняли бы 15-е место
Юлия Сидорова
Как выступили бывшие россияне на Олимпийских играх
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У «наших» — шесть золотых наград!

На Олимпийских играх в Париже в копилку россиян, выступающих в нейтральном статусе, упала одна медаль – серебро, заработанное теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Важная медаль для российского спорта:
Шнайдер и Андреева не выиграли золото, но подарили ощущение жизни. Это гораздо дороже
Шнайдер и Андреева не выиграли золото, но подарили ощущение жизни. Это гораздо дороже

Гораздо больше наград выиграли наши соотечественники, сменившие в разное время спортивное гражданство. Всего их было более 60 человек, и почти четверть из них смогли добраться до пьедестала почёта.

Большинство наград экс-россияне завоевали в боевых искусствах: семь медалей принесли борцы вольного стиля, четыре – дзюдоисты, ещё одна медаль выиграна в греко-римской борьбе.

Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали.

В Париже экс-россияне творили историю. Например, золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом.

ФИОСтранаВид спортаЦенность медалиДата завоевания медали
Адиль ОсмановМолдавияДзюдо (до 73 кг)Бронза29 июля
Сомон МахмадбековТаджикистанДзюдо (до 81 кг)Бронза30 июля
Теодорос ЦелидисГрецияДзюдо (до 90 кг)Бронза31 июля
Анастасия КирпичниковаФранцияПлаваниеСеребро31 июля
Зелим КоцоевАзербайджанДзюдо (до 100 кг)Золото1 августа
Алиса ОжогинаИспанияСинхронное плаваниеБронза7 августа
Даурен КуруглиевГрецияВольная борьба (до 86 кг)Бронза9 августа
Магомед РамазановБолгарияВольная борьба (до 86 кг)Золото9 августа
Турпал БисултановДанияГреко-римская борьба (до 87 кг)Бронза8 августа
Дарья ВарфоломеевГерманияХудожественная гимнастикаЗолото9 августа
Чермен ВалиевАлбанияВольная борьба (до 74 кг)Бронза10 августа
Разамбек ЖамаловУзбекистанВольная борьба (до 74 кг)Золото10 августа
Ислам ДудаевАлбанияВольная борьба (до 65 кг)Бронза11 августа
Магомедхан МагомедовАзербайджанВольная борьба (до 97 кг)Бронза11 августа
Ахмед ТажудиновБахрейнВольная борьба (до 97 кг)Золото11 августа
Екатерина АнтроповаИталияВолейболЗолото11 августа
Константин ХарьковХорватияВодное полоСеребро11 августа

17 наград разного достоинства (шесть золотых – две серебряные – девять бронзовых) – результат экс-россиян на Олимпийских играх в Париже. Если подсчитать медали «наших» и добавить сюда серебро Андреевой и Шнайдер, то Россия даже при всех ограничениях и недопусках заняла бы 15-е место в неофициальном зачёте – между сборными Венгрии и Испании.

Медальный зачёт ОИ-2024 в Париже

Жаль, что мы можем делать эти подсчёты лишь в теории.

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