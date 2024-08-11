Все медали экс-россиян на Олимпиаде-2024. Если бы выступали вместе, заняли бы 15-е место

На Олимпийских играх в Париже в копилку россиян, выступающих в нейтральном статусе, упала одна медаль – серебро, заработанное теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.
Гораздо больше наград выиграли наши соотечественники, сменившие в разное время спортивное гражданство. Всего их было более 60 человек, и почти четверть из них смогли добраться до пьедестала почёта.
Большинство наград экс-россияне завоевали в боевых искусствах: семь медалей принесли борцы вольного стиля, четыре – дзюдоисты, ещё одна медаль выиграна в греко-римской борьбе.
Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали.
В Париже экс-россияне творили историю. Например, золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом.
|ФИО
|Страна
|Вид спорта
|Ценность медали
|Дата завоевания медали
|Адиль Османов
|Молдавия
|Дзюдо (до 73 кг)
|Бронза
|29 июля
|Сомон Махмадбеков
|Таджикистан
|Дзюдо (до 81 кг)
|Бронза
|30 июля
|Теодорос Целидис
|Греция
|Дзюдо (до 90 кг)
|Бронза
|31 июля
|Анастасия Кирпичникова
|Франция
|Плавание
|Серебро
|31 июля
|Зелим Коцоев
|Азербайджан
|Дзюдо (до 100 кг)
|Золото
|1 августа
|Алиса Ожогина
|Испания
|Синхронное плавание
|Бронза
|7 августа
|Даурен Куруглиев
|Греция
|Вольная борьба (до 86 кг)
|Бронза
|9 августа
|Магомед Рамазанов
|Болгария
|Вольная борьба (до 86 кг)
|Золото
|9 августа
|Турпал Бисултанов
|Дания
|Греко-римская борьба (до 87 кг)
|Бронза
|8 августа
|Дарья Варфоломеев
|Германия
|Художественная гимнастика
|Золото
|9 августа
|Чермен Валиев
|Албания
|Вольная борьба (до 74 кг)
|Бронза
|10 августа
|Разамбек Жамалов
|Узбекистан
|Вольная борьба (до 74 кг)
|Золото
|10 августа
|Ислам Дудаев
|Албания
|Вольная борьба (до 65 кг)
|Бронза
|11 августа
|Магомедхан Магомедов
|Азербайджан
|Вольная борьба (до 97 кг)
|Бронза
|11 августа
|Ахмед Тажудинов
|Бахрейн
|Вольная борьба (до 97 кг)
|Золото
|11 августа
|Екатерина Антропова
|Италия
|Волейбол
|Золото
|11 августа
|Константин Харьков
|Хорватия
|Водное поло
|Серебро
|11 августа
17 наград разного достоинства (шесть золотых – две серебряные – девять бронзовых) – результат экс-россиян на Олимпийских играх в Париже. Если подсчитать медали «наших» и добавить сюда серебро Андреевой и Шнайдер, то Россия даже при всех ограничениях и недопусках заняла бы 15-е место в неофициальном зачёте – между сборными Венгрии и Испании.
Жаль, что мы можем делать эти подсчёты лишь в теории.