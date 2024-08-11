Все медали экс-россиян на Олимпиаде-2024. Если бы выступали вместе, заняли бы 15-е место

На Олимпийских играх в Париже в копилку россиян, выступающих в нейтральном статусе, упала одна медаль – серебро, заработанное теннисистками Миррой Андреевой и Дианой Шнайдер.

Гораздо больше наград выиграли наши соотечественники, сменившие в разное время спортивное гражданство. Всего их было более 60 человек, и почти четверть из них смогли добраться до пьедестала почёта.

Большинство наград экс-россияне завоевали в боевых искусствах: семь медалей принесли борцы вольного стиля, четыре – дзюдоисты, ещё одна медаль выиграна в греко-римской борьбе.

Трём странам с трансферами из России повезло особенно – для Греции, Албании и Азербайджана наши спортсмены выиграли по две медали.

В Париже экс-россияне творили историю. Например, золото, завоёванное Ахмедом Тажудиновым, стало первым для Бахрейна в борьбе. Дарья Варфоломеев принесла Германии первое золото в художественной гимнастике, а женская итальянская сборная по волейболу в составе с Екатериной Антроповой впервые стала олимпийским чемпионом.

ФИО Страна Вид спорта Ценность медали Дата завоевания медали Адиль Османов Молдавия Дзюдо (до 73 кг) Бронза 29 июля Сомон Махмадбеков Таджикистан Дзюдо (до 81 кг) Бронза 30 июля Теодорос Целидис Греция Дзюдо (до 90 кг) Бронза 31 июля Анастасия Кирпичникова Франция Плавание Серебро 31 июля Зелим Коцоев Азербайджан Дзюдо (до 100 кг) Золото 1 августа Алиса Ожогина Испания Синхронное плавание Бронза 7 августа Даурен Куруглиев Греция Вольная борьба (до 86 кг) Бронза 9 августа Магомед Рамазанов Болгария Вольная борьба (до 86 кг) Золото 9 августа Турпал Бисултанов Дания Греко-римская борьба (до 87 кг) Бронза 8 августа Дарья Варфоломеев Германия Художественная гимнастика Золото 9 августа Чермен Валиев Албания Вольная борьба (до 74 кг) Бронза 10 августа Разамбек Жамалов Узбекистан Вольная борьба (до 74 кг) Золото 10 августа Ислам Дудаев Албания Вольная борьба (до 65 кг) Бронза 11 августа Магомедхан Магомедов Азербайджан Вольная борьба (до 97 кг) Бронза 11 августа Ахмед Тажудинов Бахрейн Вольная борьба (до 97 кг) Золото 11 августа Екатерина Антропова Италия Волейбол Золото 11 августа Константин Харьков Хорватия Водное поло Серебро 11 августа

17 наград разного достоинства (шесть золотых – две серебряные – девять бронзовых) – результат экс-россиян на Олимпийских играх в Париже. Если подсчитать медали «наших» и добавить сюда серебро Андреевой и Шнайдер, то Россия даже при всех ограничениях и недопусках заняла бы 15-е место в неофициальном зачёте – между сборными Венгрии и Испании.

Жаль, что мы можем делать эти подсчёты лишь в теории.