Как бы ни старался МОК запретить Россию, с её наследием в спорте им не справиться.

Борцы из России — лучшие в мире. Олимпиада в Париже это доказала

В очередной раз одним из самых драматичных видов на Олимпиаде стала борьба. В одной только вольной борьбе выступали 17 экс-россиян. Не обошлось и без скандалов. Но самое главное – медали.

В Париже прошёл чемпионат России

Особенно ярким получился турнир в весовой категории до 74 кг. Этакий чемпионат России. На Олимпиаду-2024 заявились сразу шесть бывших российских спортсменов — Разамбек Жамалов (Узбекистан), Чермен Валиев (Албания), Виктор Рассадин (Таджикистан), Хетик Цаболов (Сербия), Магомедхабиб Кадимагомедов (Беларусь) и Таймураз Салказанов (Словакия).

Разамбек Жамалов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В финале 74 кг победу одержал Жамалов. Он был сильнее соперника из Японии Даити Такатани. А на пути к золоту его оппонентами стали Кадимагомедов, Салказанов и Валиев.

Жамалов прокомментировал победу на Олимпиаде: Чемпион ОИ в борьбе Жамалов: это золото — для России, Дагестана и Чечни

«Я выиграл схватку»

С Черменом Валиевым Жамалова сетка свела в 1/4 финала. Встреча была непростой, и даже спустя два дня после окончания она вызывает неоднозначную реакцию у болельщиков. Дело в том, что за несколько секунд до её завершения Жамалов проигрывал со счётом 4:5, но потом получил два балла от судей на пассиве соперника и прошёл в полуфинал.

Чермен Валиев Фото: Kadir Caliskan/Getty Images

Валиев позже взял бронзу турнира в утешительной схватке, но рассчитывал явно на другой исход. И подал протест на встречу с Жамаловым.

«Я выиграл схватку. Челлендж просят от безысходности на последних секундах, они нажали на кнопку. Судьи решают исход. Считаю, неадекватно давать подряд два балла за пассивность сопернику. Этого даже близко не было. Я не избегал борьбы. Когда человек ведёт, он не атакует, а защищается и не рискует проходить в ноги. Один дали, хорошо, оставалось пять секунд, я стоял в центре ковра, он прошёл в ногу, а я отпрыгнул. Всё. Судья на ковре оценки не ставил, затем посмотрели видео и поменяли решение. Не знаю, как это работает, и сейчас не понимаю, какие мысли были у судей. Знаю правила борьбы и считаю, что некорректно оценили эти действия. Кто разбирается в борьбе, и ему показать эту схватку — он скажет, что там некорректно отсудили», — сказал Валиев.

В профессиональном сообществе мнения тоже разделились. Однако того, что было, уже не изменить. Медали нашли своих хозяев.

Гергебиль счастлив

В весе до 97 кг ярче остальных выделялся Ахмед Тажудинов (Бахрейн), и неспроста.

Парню 21 год, а перед Играми он уже имел в активе золото чемпионата мира и чемпионата Азии. Выходец из небольшого дагестанского села Гергебиль в Париже представлял Бахрейн. А воспитала его российская школа борьбы. Ахмед рос и учился на схватках Абдулрашида Садулаева. Поэтому его победу в России восприняли очень тепло.

Ахмед Тажудинов Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В полуфинале Олимпиады-2024 он встретился с давним соперником Садулаева – американцем Кайлом Снайдером. Лёгкой победы над ним не получилось. Тажудинов выиграл со счётом 6:4 и вышел в финал на грузина Гиви Мацарашвили. А финал много времени у экс-россиянина не занял. Досрочная победа и первое в истории Бахрейна золото борца на Играх.

Победа для отца

Ещё одно золото, но теперь уже Болгарии принёс Магомед Рамазанов. В финале веса до 86 кг он одолел фаворита турнира легендарного иранца Хасана Яздани. Олимпийский чемпион – 2016 по ходу схватки получил травму и не смог навязать оппоненту ничего серьёзного.

По сути, у Рамазанова был один шанс на всю жизнь. Сейчас ему 31 год, и, возможно, это его последняя Олимпиада. Победу же он посвятил отцу, который с ранних лет хотел для сына лучшей жизни.

Магомед Рамазанов Фото: Julian Finney/Getty Images

Всего экс-россияне завоевали в Париже семь медалей, среди которых ещё и бронзовые медали Даурена Куруглиева (Греция, 86 кг), Ислама Дудаева (Албания, 65 кг) и Магомедхана Магомедова (Азербайджан, 97 кг).

Антирекорд США

Впервые за 56 лет без золота Олимпиады осталась сборная США. Не помогло даже отсутствие конкурентов из России. Всего у американцев три медали — два серебра и одна бронза.

Даже титулованный Кайл Снайдер не смог зацепиться за бронзу в весе до 97 кг, отдав медальную схватку иранцу Амиру Азарпире.

Цена медали — 100 граммов

Совсем не скучным оказался и турнир в женской борьбе. Особенно в весе до 50 кг.

Индийская спортсменка Винеш Пхогат сначала обыграла непобедимую Юи Сусаки (Япония), а затем дошла до финала. В ночь перед решающим поединком спортсменка спешно сгоняла вес, чтобы пройти стандартную процедуру взвешивания, но всё тщетно. Наутро весы показывали лишние 100 граммов.

Винеш Пхогат Фото: Luke Hales/Getty Images

Спортсменку до финала не допустили. Сейчас Винеш оспаривает это решение в CAS и требует вернуть ей серебро Олимпиады. Спортсменка считает, что заслуженно прошла в финал, так как на момент проведения трёх схваток её вес соответствовал норме. Пока решения нет, но всё очень интересно.

Пятое золото подряд в турнире супертяжей в греко-римской борьбе у кубинца Михаина Лопеса. Этот великий спортсмен завершил карьеру, оставив борцовки на ковре. Пожалуй, его выступление — одно из самых ярких на Олимпиаде в Париже.