Китайцы сделали всё, что могли, но не удержали первое место.

Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады

Заключительный день Олимпийских игр – 2024 в Париже подарил болельщикам невероятную интригу с точки зрения борьбы за лидерство в неофициальном зачёте между сборными Китая и США.

Такого накала прежде не было!

Дело в том, что по итогам предпоследнего дня Игр на первое место вырвались китайцы. У них было на одно золото больше. Равенство по количеству побед с американцами их не устраивало, потому что у «звёздно-полосатых» лучше «дополнительные показатели» – намного больше серебра и бронзы.

Судьба первого места решалась в последний день – в воскресенье разыгрывалось лишь 13 комплектов наград, причём часть из них – в командных видах, где ни Китай, ни США на победу не претендовали.

Ещё утром поклонников китайского спорта заставила ликовать тяжелоатлетка Ли Вэньвэнь. Она выиграла для своей страны золото и помогла ей оторваться от главного соперника. На тот момент по победам было 40 против 38.

Однако американцы отставать не планировали: через час велогонщица Дженнифер Валенте забрала золото в женском омниуме: уже 39 против 40.

Отличный шанс снять все вопросы о триумфаторах Олимпиады могли американские волейболистки, игравшие в одном из последних финалов ОИ в Париже с итальянками. Но они потерпели разгромное поражение.

И всё оказалось в руках американских баскетболисток. Они в последние десятилетия на Олимпиадах не проигрывали. Но против них – Франция и фантастическая поддержка трибун. А на кону – главное золото Игр.

Но американки под давлением не оступились. Есть победа в финале. Есть 40-е золото для США. И есть первое вырванное первое место в командном зачёте!

На третьем месте турнир закончила сборная Японии, у которой 45 медалей в соотношении 20 – 12 – 13. Австралия – четвёртая, Франция – пятая.

Узбекистан с восемью золотыми наградами стал лучшим представителем Олимпиады с постсоветского пространства – у него 13-е место.

У России – одно серебро. Не стоит забывать, что на Игры приехали всего 15 человек, причём не все из них – лидеры сборных в своих видах. Да и вообще на официальном сайте Олимпиады эта медаль не учитывается. Но мы-то всё считаем, и 75-е место по итогам Игр – это немножко обидно.

Но верим, что скоро всё изменится к лучшему. Не может не измениться.