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Главные мультимедалисты Олимпиады-2024 — Леон Маршан, Симона Байлз, Ребека Андраде и Чжан Юйфэй

Главный мультимедалист Олимпиады вас точно удивит! Это не Маршан и даже не Байлз
Андрей Шитихин
Главный мультимедалист Олимпиады вас удивит
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Французский гений плавания и американская гимнастка проиграли депутату китайского парламента.

В Париже завершилась спортивная программа Олимпиады-2024. Разыграны все комплекты медалей. И можно подвести итоги по тому, кто стал главным героем этих Игр. Безусловно, подвиги Новака Джоковича, Армана Дюплантиса, Сидни Маклафлин-Леврон, Сифан Хассан вспоминаются в первую очередь. Но главными мультимедалистами Олимпийских игр стали вовсе не они.

Конечно, сразу хочется назвать французского гения плавания Леона Маршана, про которого российский рекордсмен мира Климент Колесников сказал – «дури как у быка». Маршан выиграл четыре золотые награды на личных дистанциях и взял бронзу в эстафете. Его выступление – настоящий триумф. Такого количества золотых наград, кроме него, в Париже не выиграл никто.

Леон Маршан на Олимпиаде сделал то, о чём великий Фелпс только мечтал:
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал
Французский пловец совершил на Олимпиаде невозможное! Фелпс о таком лишь мечтал

По пять медалей собрали ещё несколько представителей плавания – американки Торри Хаск и Реган Смит, а также австралийки Молли О’Кэллахан и Кейли Маккеоун. По четыре награды – у девяти спортсменов, в том числе гимнасток американки Симоны Байлз и бразильянки Ребеки Андраде, у знаменосца сборной США на церемонии закрытия пловчихи Кэти Ледеки, которая сравнялась по количеству олимпийского золота с легендарной Ларисой Латыниной.

Американка Ледеки повторила рекорд Латыниной:
Американка повторила легендарный рекорд советской чемпионки. На это потребовалось 60 лет!
Американка повторила легендарный рекорд советской чемпионки. На это потребовалось 60 лет!

Но по общему количеству наград всех уделала китаянка Чжан Юйфэй. Она завоевала в Париже шесть (!) медалей. И при этом – ни одной золотой: серебряную в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м и пять бронзовых – в женской эстафете 4х100 м вольным стилем, в женской комбинированной эстафете 4х100 м, на дистанции 50 м вольным стилем, а также на 100 м и 200 м баттерфляем.

Чжан Юйфэй

Чжан Юйфэй

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Интересно, что Чжан Юйфэй – депутат Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая. В парламент она была избрана в 2023 году и почти сразу после избрания заявила, что плавание всё равно остаётся для неё основной работой.

В 2022 году в её тренировочную группу пришёл один из лучших брассистов мира Цинь Хайян. И Чжан Юйфэй заявила, что это её сильно мотивировало. «Если парни могут подтягиваться с утяжелителем 15 кг, то и я смогу, если они сделают это 40 раз, значит, и мне это под силу».

Чжан Юйфэй

Чжан Юйфэй

Фото: Из личного архива Чжан Юйфэй

С учётом её выступления в Токио, на счету 26-летней китаянки 10 олимпийских медалей: два золота, три серебра и пять бронзовых наград. В Париж спортсменка ехала с одной целью – завоевать золотую медаль. Но не получилось. Так что, вероятно, увидим её ещё на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Кстати, её депутатские полномочия к тому времени ещё будут в силе.

Олимпиада-2024. Медальный зачёт
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