Главный мультимедалист Олимпиады вас точно удивит! Это не Маршан и даже не Байлз

В Париже завершилась спортивная программа Олимпиады-2024. Разыграны все комплекты медалей. И можно подвести итоги по тому, кто стал главным героем этих Игр. Безусловно, подвиги Новака Джоковича, Армана Дюплантиса, Сидни Маклафлин-Леврон, Сифан Хассан вспоминаются в первую очередь. Но главными мультимедалистами Олимпийских игр стали вовсе не они.

Конечно, сразу хочется назвать французского гения плавания Леона Маршана, про которого российский рекордсмен мира Климент Колесников сказал – «дури как у быка». Маршан выиграл четыре золотые награды на личных дистанциях и взял бронзу в эстафете. Его выступление – настоящий триумф. Такого количества золотых наград, кроме него, в Париже не выиграл никто.

По пять медалей собрали ещё несколько представителей плавания – американки Торри Хаск и Реган Смит, а также австралийки Молли О’Кэллахан и Кейли Маккеоун. По четыре награды – у девяти спортсменов, в том числе гимнасток американки Симоны Байлз и бразильянки Ребеки Андраде, у знаменосца сборной США на церемонии закрытия пловчихи Кэти Ледеки, которая сравнялась по количеству олимпийского золота с легендарной Ларисой Латыниной.

Но по общему количеству наград всех уделала китаянка Чжан Юйфэй. Она завоевала в Париже шесть (!) медалей. И при этом – ни одной золотой: серебряную в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м и пять бронзовых – в женской эстафете 4х100 м вольным стилем, в женской комбинированной эстафете 4х100 м, на дистанции 50 м вольным стилем, а также на 100 м и 200 м баттерфляем.

Чжан Юйфэй Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Интересно, что Чжан Юйфэй – депутат Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая. В парламент она была избрана в 2023 году и почти сразу после избрания заявила, что плавание всё равно остаётся для неё основной работой.

В 2022 году в её тренировочную группу пришёл один из лучших брассистов мира Цинь Хайян. И Чжан Юйфэй заявила, что это её сильно мотивировало. «Если парни могут подтягиваться с утяжелителем 15 кг, то и я смогу, если они сделают это 40 раз, значит, и мне это под силу».

Чжан Юйфэй Фото: Из личного архива Чжан Юйфэй

С учётом её выступления в Токио, на счету 26-летней китаянки 10 олимпийских медалей: два золота, три серебра и пять бронзовых наград. В Париж спортсменка ехала с одной целью – завоевать золотую медаль. Но не получилось. Так что, вероятно, увидим её ещё на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Кстати, её депутатские полномочия к тому времени ещё будут в силе.