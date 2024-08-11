«У меня есть спортивная мечта». Российский ватерполист добыл медаль Олимпиады в Париже

Ватерполист Константин Харьков ещё три года назад был звездой сборной России. Но невысокий уровень нашего водного поло вынудил парня сменить спортивное гражданство. Вместе со сборной Хорватии Харьков за пару лет выиграл всё, что мог: чемпионат Европы и мира. Оставалось лишь одно золото, которого у россиянина не было, – олимпийское.

Увы, в этот раз сказка получилась с грустным концом.

Династия

Константин родился в 1997 году в Москве в семье бывшего советского ватерполиста Вячеслава Харькова. С учётом рода деятельности отца, было неудивительно, что водным поло мальчик занялся в раннем детстве.

«Водное поло я выбрал неслучайно — им занимался мой папа. Мне стало интересно, тоже захотел попробовать. В итоге мне понравилось. Но всё-таки заниматься водным поло было именно моей инициативой, я выбрал этот вид спорта сам», — рассказывал Константин.

С 13 лет мальчик выступал за российский «Штурм», в системе которого работал его отец. С каждым годом результаты Константина улучшались, и в 2016 году он впервые получил вызов в сборную России.

В 2018 году Харьков уже стал лидером национальной команды и перешёл в хорватскую «Младост». Молодой спортсмен продолжал прогрессировать. В 2020 году Константин стал лучшим бомбардиром чемпионата Европы с 21 мячом, хотя сборная России вылетела ещё в четвертьфинале.

В 2021 году российская команда не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио. Решающий матч квалификационного турнира был с Хорватией. Наши парни уступили в серии пенальти. В итоге без Игр Россия осталась уже четвёртый раз подряд.

Константин Харьков Фото: Igor Kralj/Getty Images

Спортивная мечта

Этот момент стал окончательным триггером для талантливого Харькова к смене гражданства. Через месяц после отбора на ОИ Константин перешёл в сборную Хорватии. Своё решение россиянин объяснил собственными амбициями.

«Я обсуждал этот переход достаточно давно и долго. Поражение в Роттердаме стало просто отправной точкой. Мы снова не попали на Олимпийские игры. Четвёртый раз подряд. Так что принял решение поменять спортивное гражданство — хочется бороться за медали во всех соревнованиях, включая Олимпиаду. Хорватия — одна из топовых сборных. Постоянно входит в топ-4 на всех больших турнирах.

Константин Харьков Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Патриотизм — это важно и понятно. Я был рождён в России и достаточно долго прожил в ней. Но нужно учитывать и спортивные интересы. У меня есть спортивная мечта. Я не могу сказать, что не люблю Россию. Просто так складывается, что для продвижения в карьере мне нужно поменять спортивное гражданство. С Россией добиться успеха нереально? Не знаю. В последнее время у нас не получалось. Входили в восьмёрку, в десятку, но не больше. Не знаю причин, не могу сказать почему, но вот так сложилось», — говорил Харьков «Спорт-экспрессу».

И в целом Константин был прав. Когда-то сборная России была весомой силой в водном поло. На ОИ-2004 наши спортсмены даже взяли бронзу! Но вот дальше всё пошло наперекосяк, и больше на Играх россиян не было.

Отсидев годичный карантин, в 2022 году Харьков дебютировал за сборную Хорватии. Тогда он сразу же взял свой первый титул со сборной на чемпионате Европы. Россиянин стал одним из героев того турнира: его гол в овертайме вытащил хорватов в финал, а три мяча в решающем матче помогли одержать победу. В 2024 году Константин выиграл вместе с Хорватией титул чемпиона мира.

Несмотря на смену спортивного гражданства, ватерполист продолжал поддерживать тёплые отношения с Россией. Константин каждое лето ездил на родину, общался с друзьями и родителями.

Константин Харьков Фото: Mondadori Portfolio via Getty Images

Крах надежд

На Олимпиаду Харьков с Хорватией ехали в статусе лидеров. Уверенности в силах Константина добавляла и его игра за одну из сильнейших команд страны – «Ядран» из Сплита.

И сперва в Париже всё складывалось в пользу экс-россиянина. Хорваты спокойно вышли в плей-офф, заняв четвёртое место в группе. В четвертьфинале Хорватия обыграла Испанию (10:8), в полуфинале – Венгрию (9:8). К этому моменту Харьков отметился 14 голами.

В финале соперником Хорватии стала Сербия. Сербы начали давить с первых минут, как ни пытались хорваты, отыграться не получалось. В каждом тайме соперники лидировали с небольшим отрывом. В итоге матч завершился со счётом 13:11 в пользу сербов. Харьков отметился двумя голами, но этого оказалось мало. Экс-россиянин вместе с командой получил лишь серебро.

Конечно, Константин хотел получить золото, но свою мечту о медали Олимпиады он всё равно испортил. А ещё не стоит забывать, что Харькову всего 27 лет, а значит, на Играх-2028 он может улучшить свой результат.