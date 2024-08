Игры в Париже закрыты! Организаторы представили, что Олимпиад в мире больше нет

Олимпийские игры в Париже закрылись совсем не скандальной церемонией. Вряд ли режиссёр Тома Жолли вносил какие-то изменения в свой сценарий после того, что произошло на открытии. Шокировать мир дважды за пару недель было бы слишком. Но говорить о закрытии так, как об открытии, точно не будут – скучновато. Выручил Голливуд.

Церемония началась в садах Тюильри с песни Эдит Пиаф – гимна Парижу, который исполнила Захо де Сагазан. Затем герой этой Олимпиады Леон Маршан заключил в лампу олимпийский огонь, который больше двух недель горел над Парижем в гигантской конструкции, освещая воздушный шар.

Парад знаменосцев и спортсменов, когда все хором пели бессмертные Les Champs-Elysées Джо Дассена, Freed From Desire группы «Гала» и We Are the Champions группы Queen – это всегда весело. В отличие от церемонии открытия, на закрытии спортсмены шли вперемешку, а не национальными командами.

Само шоу – это визит некоего Золотого путешественника из далёкого будущего на Землю, где уже нет Олимпиад. Но этот инопланетный гость, напоминавший одновременно сверчка и Росомаху, только с мягкими лезвиями, за время своего визита постепенно находил олимпийские артефакты и в итоге обнаружил олимпийские кольца, которые были подняты над «Стад де Франс» — Олимпиады вновь возродились.

Статуя Ники Самофракийской Фото: Carl Recine/Getty Images

Величественно, красиво, с отсылкой к Древней Греции, гимном Аполлону, шикарной и очень оригинальной постановкой, которая должна была показать, что Олимпиады всегда открывают новые горизонты и каждая следующая должна быть ещё лучше предыдущей. Но, если честно, эта идея не очень считывалась без сценария. Несколько музыкальных номеров после этого были откровенно скучными. Спортсменов, которые хотели потанцевать, со сцены выгнали. Многие из них окончания церемонии не дождались.

Однако сами Олимпийские игры в Париже действительно получились классными. Переполненные трибуны, атмосфера праздника, борьба на спортивных аренах, скандалы (куда же без них) и истории преодоления, мемы и рекорды – всё это было. Чем ответит Лос-Анджелес через четыре года?

Судя по тому, в какое шоу превратилась церемония передачи олимпийского флага – стоит готовиться к чему-то грандиозному. Эта часть с голливудской постановкой, Томом Крузом, прыгающим с крыши «Стад де Франс», забирающим флаг, на байке вкатывающимся в самолёт, доставляющим флаг в Лос-Анджелес и добавляющим к надписи Hollywood ещё три «о», чтобы получился Hollywoooood, стилизованный под олимпийские кольца, а потом ещё и с концертом Red Hot Chili Peppers, Билли Айлиш и Снуп Догга на берегу океана – было очень круто.

Герой Олимпиады-2024 Леон Маршан Фото: Carl Recine/Getty Images

И окончание церемонии тоже получилось красивым. Леон Маршан погасил олимпийский огонёк в той лампе, которую держал всю церемонию.

Эта Олимпиада завершена, и очень скоро начнётся отбор на следующие. Которые, надеемся, пройдут уже с участием России.