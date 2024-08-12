Кто стал главным героем Олимпиады-2024?

Джокович или Леброн? Маршан или Ледеки? Ринер или Лопес? Выбирать вам!

Олимпийские игры в Париже подарили болельщикам массу переживаний, ярких моментов и красивых историй. Настоящих звёзд и героев на этих Играх было много. Но пришло время выбрать того, кто впечатлил вас больше всех.

Этот рейтинг создают пользователи «Чемпионата». Герои Олимпиады-2024 распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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