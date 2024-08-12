Кто стал главным героем Олимпиады-2024?

Олимпийские игры в Париже подарили болельщикам массу переживаний, ярких моментов и красивых историй. Настоящих звёзд и героев на этих Играх было много. Но пришло время выбрать того, кто впечатлил вас больше всех.
Этот рейтинг создают пользователи «Чемпионата». Герои Олимпиады-2024 распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Михаин Лопес (Куба) – греко-римская борьба
Великий тяжеловес сделал то, что ещё долго не сможет повторить ни один борец в мире – стал пятикратным олимпийскими чемпион. Михаин не проигрывал на Олимпиадах 16 лет и теперь всё-таки ушёл из спорта.
Новак Джокович (Сербия) – теннис
Человек, который «прошёл» теннис. Последний босс – Олимпиада – не давался ему очень и очень долго, и в Париже была последняя попытка. В этот раз у великого Ноле всё получилось, и скоро он повесит ракетку на гвоздь.
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Россия) – теннис
В теннисе у России было много теоретических шансов на медали, но дойти до финала получилось там, где не ожидал никто. И пускай Мирра и Диана всё-таки уступили в битве за золото, для наших болельщиков они героини.
Арман Дюплантис (Швеция) – лёгкая атлетика
Выиграть Олимпиаду без конкуренции – высший класс. А установить на Играх мировой рекорд на заказ – космос. В этот космос Арман каждый раз ото всех и улетает. Нет сомнений, что это был не последний его мировой рекорд.
Леон Маршан (Франция) – плавание
Леон заставил ликовать родную публику, которая приходила на трибуны бассейна, чтобы видеть его победы. В один из дней он выиграл два финала сразу. Четырёхкратный олимпийский чемпион – что ещё надо для счастья?
Леброн Джеймс (США) – баскетбол
Лидер сборной США по баскетболу не подвёл. Давление на «звёздно-полосатых» оказывалось колоссальное, проигрывать было нельзя, и Леброн в трудные моменты брал игру на себя и спасал положение. Итог – золото Игр.
Тедди Ринер (Франция) – дзюдо
Теперь Ринер – самый титулованный дзюдоист в истории. И, пожалуй, вся Франция запомнит его «золотой» бросок в командном первенстве. Накал страстей был запредельным, но Ринер справился и добыл пятое золото.
Кэти Ледеки (США) – плавание
Советская гимнастка Лариса Латынина 60 лет была единственной в истории девятикратной олимпийской чемпионкой. И вот её рекорд повторён! Причём у Ледеки, скорее всего, будет шанс выиграть и 10-е, историческое золото.