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Девять главных героев Олимпиады-2024 в Париже: Джокович, Леброн, Маршан, Ледеки, Ринер, Лопес – кто круче всех?

Кто стал главным героем Олимпиады-2024?
Михаил Чесалин
Восемь главных героев Олимпиады-2024 в Париже
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Джокович или Леброн? Маршан или Ледеки? Ринер или Лопес? Выбирать вам!

Олимпийские игры в Париже подарили болельщикам массу переживаний, ярких моментов и красивых историй. Настоящих звёзд и героев на этих Играх было много. Но пришло время выбрать того, кто впечатлил вас больше всех.

Американцам всё-таки удалось выиграть Олимпиаду:
Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады
Такой развязки ещё не было! США выиграли медальный зачёт в последнем финале Олимпиады

Этот рейтинг создают пользователи «Чемпионата». Герои Олимпиады-2024 распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Кто стал главным героем Олимпиады-2024?
Михаин Лопес (Куба) – греко-римская борьба
Фото: Sarah Stier/Getty Images
1 место

Михаин Лопес (Куба) – греко-римская борьба

Великий тяжеловес сделал то, что ещё долго не сможет повторить ни один борец в мире – стал пятикратным олимпийскими чемпион. Михаин не проигрывал на Олимпиадах 16 лет и теперь всё-таки ушёл из спорта.

Почему достижение Лопеса уникально:
Событие века на Олимпиаде! Кубинский гигант сделал то, что больше никому не под силу
Событие века на Олимпиаде! Кубинский гигант сделал то, что больше никому не под силу
Новак Джокович (Сербия) – теннис
Фото: Maja Hitij/Getty Images
2 место

Новак Джокович (Сербия) – теннис

Человек, который «прошёл» теннис. Последний босс – Олимпиада – не давался ему очень и очень долго, и в Париже была последняя попытка. В этот раз у великого Ноле всё получилось, и скоро он повесит ракетку на гвоздь.

За Джоковича переживал весь мир:
«Король, супермен, величайший»! Бурная реакция мира на олимпийское золото Джоковича
«Король, супермен, величайший»! Бурная реакция мира на олимпийское золото Джоковича
Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Россия) – теннис
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
3 место

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Россия) – теннис

В теннисе у России было много теоретических шансов на медали, но дойти до финала получилось там, где не ожидал никто. И пускай Мирра и Диана всё-таки уступили в битве за золото, для наших болельщиков они героини.

Для России это был особенный успех:
Шнайдер и Андреева не выиграли золото, но подарили ощущение жизни. Это гораздо дороже
Шнайдер и Андреева не выиграли золото, но подарили ощущение жизни. Это гораздо дороже
Арман Дюплантис (Швеция) – лёгкая атлетика
Фото: Cameron Spencer/Getty Images
4 место

Арман Дюплантис (Швеция) – лёгкая атлетика

Выиграть Олимпиаду без конкуренции – высший класс. А установить на Играх мировой рекорд на заказ – космос. В этот космос Арман каждый раз ото всех и улетает. Нет сомнений, что это был не последний его мировой рекорд.

Дюплантис – гений. Других таких нет:
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
Самый яркий момент Олимпиады в Париже. Дюплантис выиграл золото с мировым рекордом!
Леон Маршан (Франция) – плавание
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
5 место

Леон Маршан (Франция) – плавание

Леон заставил ликовать родную публику, которая приходила на трибуны бассейна, чтобы видеть его победы. В один из дней он выиграл два финала сразу. Четырёхкратный олимпийский чемпион – что ещё надо для счастья?

Круче Маршана во Франции никого нет:
Четыре золота за одну неделю. Вот он — главный герой Олимпиады в Париже
Четыре золота за одну неделю. Вот он — главный герой Олимпиады в Париже
Леброн Джеймс (США) – баскетбол
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
6 место

Леброн Джеймс (США) – баскетбол

Лидер сборной США по баскетболу не подвёл. Давление на «звёздно-полосатых» оказывалось колоссальное, проигрывать было нельзя, и Леброн в трудные моменты брал игру на себя и спасал положение. Итог – золото Игр.

Леброн сотворил на Олимпиаде невероятное:
Король? Нет, Леброн Джеймс — это божество
Король? Нет, Леброн Джеймс — это божество
Тедди Ринер (Франция) – дзюдо
Фото: Sarah Stier/Getty Images
7 место

Тедди Ринер (Франция) – дзюдо

Теперь Ринер – самый титулованный дзюдоист в истории. И, пожалуй, вся Франция запомнит его «золотой» бросок в командном первенстве. Накал страстей был запредельным, но Ринер справился и добыл пятое золото.

Ринер заставил ликовать всю страну:
Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо. По этой истории точно снимут кино!
Франция сходит с ума от финала Олимпиады в дзюдо. По этой истории точно снимут кино!
Кэти Ледеки (США) – плавание
Фото: Quinn Rooney/Getty Images
8 место

Кэти Ледеки (США) – плавание

Советская гимнастка Лариса Латынина 60 лет была единственной в истории девятикратной олимпийской чемпионкой. И вот её рекорд повторён! Причём у Ледеки, скорее всего, будет шанс выиграть и 10-е, историческое золото.

Американка повторила великий рекорд:
Американка повторила легендарный рекорд советской чемпионки. На это потребовалось 60 лет!
Американка повторила легендарный рекорд советской чемпионки. На это потребовалось 60 лет!
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