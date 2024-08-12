Пронёс олимпийский факел, выпустил значки, со всей страстью болел за США, открыл турнир по брейкингу и заработал на этом миллионы.

Снуп Догг за деньги стал символом Олимпиады в Париже. Чем занимался скандальный рэпер?

На Олимпийские игры в Париже приехало огромное количество селебрити мировой величины. На трибунах были замечены Райан Гослинг, Том Круз, Кендалл Дженнер, Джон Траволта и многие-многие другие.

Но главным хедлайнером Игр несомненно стал Снуп Догг, который был буквально везде. Сначала ежедневные новости о нём казались случайным совпадением, но позже стало ясно – это, по сути, дорогая реклама.

Рассказываем, чем занимался в Париже скандально известный рэпер.

Снуп Догг на Олимпиаде Фото: Joe Scarnici/Getty Images

Болел за США и примерял роли

Всё началось с того, что Снуп Догг поучаствовал в эстафете олимпийского огня прямо на церемонии открытия Игр. Ну а дальше – болел за сборную США.

По приезде он отдельно навестил американские сборные по баскетболу, дзюдо, фехтованию, тяжёлой атлетике и футболу. Музыкант старался посещать все соревнования и стабильно появлялся на трибунах в ярких костюмах в цветах звёздно-полосатого флага.

К миссии болельщика он подготовился серьёзно – на стадионы приходил в футболках с лицами любимых спортсменов: тут и гимнастка Симона Байлз, и теннисистка Коко Гауфф, и пляжницы Келли Чанг и Сара Хьюз.

Но рэпер не только болел с трибун. Он попробовал себя в фехтовании, дзюдо, пробежался по легкоатлетической дорожке, причём даже с шестом. Особое внимание он привлёк, облачившись в экипировку наездника. В Сети даже появились мемы, что Snoop Dogg теперь переименован в Snoop Horse.

Исполнял важные миссии

52-летний рэпер просто пышет энергией. В Париже он успел дать концерт «для своих» в честь 50-летия американского баскетбола. На праздновании присутствовали не только действующие баскетболисты, но и завершившие карьеру спортсмены из многих видов спорта, в том числе Дуэйн Уэйд, Сью Бёрд и Том Брэди.

Рэпер также удостоился особой чести. Ему доверили открыть первые в истории Олимпийских игр соревнования по брейкингу. Снуп Догг, согласно французской традиции, трижды постучал посохом по танцевальной площадке, официально запустив турнир.

Снуп Догг на Олимпиаде Фото: Arturo Holmes/Getty Images

Турне артиста по олимпийской Франции завершилось выступлением на закрытии Игр. Многие ожидали, что Снуп выйдет на главную сцену, однако увидели его только на большом экране. В компании с Red Hot Chili Peppers, Билли Айлиш и Dr. Dre он презентовал следующие летние Игры в Лос-Анджелесе.

Зрители, конечно, расстроились, что музыканты предстали перед ними удалённо, но отметили, что выступление Снуп Догга вместе с Dr. Dre спасло церемонию закрытия.

Снуп Догг на церемонии закрытия Фото: Emma McIntyre/Getty Images

Зарабатывал $ 500 тыс. в день

Специально к Играм-2024 скандально известный рэпер выпустил лимитированную коллекцию значков, на которых он стоит на фоне Эйфелевой башни и выпускает дым в виде олимпийских колец. Сомнительная идея на фоне спортивного праздника, но, как говорится, «окэй».

Сувенир привлёк внимание общественности, когда рэпер вручил его американской теннисистке Коко Гауфф. Значок тут же стал вирусным в Сети, и теперь многие мечтают заполучить его. Снуп Догг ещё и заработает.

Кстати, о деньгах. На Играх в Париже рэпер был аккредитован как репортёр телеканала NBC. Снуп Догга привлекли к Олимпиаде и комментаторской работе для продвижения турнира и сборной. Сообщается, что его ежедневная зарплата составляла около $ 500 тыс., а общая сумма за работу на Играх должна превысить $ 8 млн.

Снуп Догг на Олимпиаде Фото: Christian Petersen/Getty Images

«NBC привлёк Снуп Догга к Олимпиаде, он развлекает гостей своими комментариями. Но мы рады этому. Мы видим, как растёт популярность аккаунтов Олимпиады, как растут просмотры. Мы рады такому участию Снуп Догга и только приветствуем такой подход», – прокомментировала участие рэпера в Играх управляющий директор МОК по телевидению и маркетингу Анн‑Софи Вумар.

Что и говорить, Снуп Догг стал символом Олимпийских игр в Париже. В столице главного турнира четырёхлетия рэпер жил свою лучшую жизнь и красиво поставил точку в турне выступлением на закрытии.