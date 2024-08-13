Нгапет, Леон или Гроцер? Выбираем MVP Олимпиады-2024 в мужском волейболе

Олимпиада-2024 уже стала историей. Мужской волейбольный турнир получился очень ярким и завершился победой хозяев — сборной Франции. Вторая победа подряд и второй раз подряд организаторы признали MVP Эрвена Нгапета. Но в Париже-2024 ярко проявили себя многие. Согласны ли вы с выбором экспертов?

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Семь претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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