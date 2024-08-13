Нгапет, Леон или Гроцер? Выбираем MVP Олимпиады-2024 в мужском волейболе

Олимпиада-2024 уже стала историей. Мужской волейбольный турнир получился очень ярким и завершился победой хозяев — сборной Франции. Вторая победа подряд и второй раз подряд организаторы признали MVP Эрвена Нгапета. Но в Париже-2024 ярко проявили себя многие. Согласны ли вы с выбором экспертов?
Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Семь претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Тревор Клевено
Именно его появление в составе стало ключевым для Франции. Начинал турнир основным Яссин Луати, но Клевено удачно вышел на замену и уже не отдал своё место в стартовом составе. В плей-офф он ни разу не опустился ниже отметки в 50% атак. И именно ему на пару с Жаном Патри доставались сложные мячи. Это лучший турнир Тревора в карьере. Раньше он был игроком обоймы, не более.
Антуан Бризар
Связующий уверенно дирижировал игрой французов в атаке. А ещё у него открылся талант подающего на этой Олимпиаде. 11 эйсов! Больше только у Вильфредо Леона. Ещё пару лет назад Бризар не был безоговорочно основным, даже в Лиге наций этого года Андреа Джани зачастую выпускал в основе Бенжамена Тоньютти. Но Олимпиаду Бризар провёл на очень высоком уровне.
Эрвен Нгапет
Откровенно валял дурака последний сезон в Турции, готовясь к Олимпиаде. Пропустил почти всю Лигу наций из-за травмы, но успел восстановиться и доказал, что он — лидер этой команды. Начиная с полуфинала, показал свой лучший волейбол. Он доводил на нос связующему самые сильные подачи, на пару с Женей Гребенниковым подчищал всё в защите и забивал сумасшедшие мячи с поразительной лёгкостью. Нгапет – хулиган, но, когда команда на кураже, это хулиганство только помогает французам.
Майка Кристенсон
Не всегда уверенно проводил концовки матчей, но во многом благодаря ему сборная США добралась до бронзовых медалей. Объективно говоря, связующему казанского «Зенита» было сложнее других. Он и чаще вынужден был что-то придумывать на выбитом приёме, и опции в нападении у него были не такие очевидные. Из крайних нападающих сборной США элитный уровень показал только Андерсон, а вот Дефалко и Расселл играли с перепадами. Кристенсон остаётся одним из лучших связующих в мировом волейболе.
Георг Гроцер
Ещё более неожиданным стало заявление Георга Гроцера о том, что он планирует ещё поиграть за сборную Германии. В ноябре Георгу исполнится 40, но с ним и без него Германия — разные команды. В Париже немцы здорово пошумели, обыграв Японию и чуть было не выбив в четвертьфинале будущих чемпионов — сборную Франции. Германия вела 2:0, а Гроцер феерил, решив судьбу второго сета своей подачей. Конечно, ветерана уже не всегда хватает на весь матч, но его подача по-прежнему грозное оружие. Выступление Георга однозначно стало украшением Олимпиады.
Мэттью Андерсон
У этого парня есть уникальная способность — он выдаёт свой лучший уровень в самое нужное время. 37-летний ветеран совершенно не впечатлял ни в клубном сезоне, ни в Лиге наций, но в Париже он преобразился! Мэтт был главной опцией в атаке американцев и заслуженно получил бронзу. А мог бы сыграть и в финале. Не хватило совсем чуть-чуть. Кстати, он собирается доиграть до Лос-Анджелеса, что стало приятной неожиданностью. Смены Андерсону у сборной США пока не видно.
Вильфредо Леон
Не самая очевидная кандидатура, ведь поляки проиграли финал без особых вариантов. Но без Леона этого финала могло и не быть. Натурализованный кубинец взвалил на себя бремя лидерства в ситуации, когда провалился Бартош Курек, а второй доигровщик Томаш Форналь выступал с повреждением. Леон практически в одиночку украл концовку четвёртого сета полуфинала с США, а его подача 15 раз за турнир ставила в тупик принимающих. Перед Олимпиадой доигровщик выглядел не так ярко, не всегда вписываясь в командную игру. Но выступление в Париже доказало, что Леон сборной Польши нужен.