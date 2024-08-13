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Олимпиада-2024, мужской волейбол, кто стал лучшим игроком турнира, Эрвен Нгапет, Георг Гроцер, Вильфредо Леон

Нгапет, Леон или Гроцер? Выбираем MVP Олимпиады-2024 в мужском волейболе
Пётр Кондаков
Рейтинг: кто был лучшим волейболистом на ОИ-2024
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Французы стали чемпионами, но кто был лучшим?

Олимпиада-2024 уже стала историей. Мужской волейбольный турнир получился очень ярким и завершился победой хозяев — сборной Франции. Вторая победа подряд и второй раз подряд организаторы признали MVP Эрвена Нгапета. Но в Париже-2024 ярко проявили себя многие. Согласны ли вы с выбором экспертов?

В финале Франция была неудержима:
Франция — чемпион в волейболе, Польша с серебром. Нгапет и компания сильнее всех!
Франция — чемпион в волейболе, Польша с серебром. Нгапет и компания сильнее всех!

Мы предоставляем право ответить на этот вопрос вам. Семь претендентов — один победитель. Вам же предстоит расставить их по местам, от лучшего к худшему.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Волейбольные сборные-полуфиналисты распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Важно: функционал «Рейтинга» доступен только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: кто был лучшим игроком мужского волейбольного турнира Олимпиады-2024?
Фото: Sarah Stier/Getty Images
1 место

Тревор Клевено

Именно его появление в составе стало ключевым для Франции. Начинал турнир основным Яссин Луати, но Клевено удачно вышел на замену и уже не отдал своё место в стартовом составе. В плей-офф он ни разу не опустился ниже отметки в 50% атак. И именно ему на пару с Жаном Патри доставались сложные мячи. Это лучший турнир Тревора в карьере. Раньше он был игроком обоймы, не более.

Фото: Ezra Shaw/Getty Images
2 место

Антуан Бризар

Связующий уверенно дирижировал игрой французов в атаке. А ещё у него открылся талант подающего на этой Олимпиаде. 11 эйсов! Больше только у Вильфредо Леона. Ещё пару лет назад Бризар не был безоговорочно основным, даже в Лиге наций этого года Андреа Джани зачастую выпускал в основе Бенжамена Тоньютти. Но Олимпиаду Бризар провёл на очень высоком уровне.

Фото: Matthew Stockman/Getty Images
3 место

Эрвен Нгапет

Откровенно валял дурака последний сезон в Турции, готовясь к Олимпиаде. Пропустил почти всю Лигу наций из-за травмы, но успел восстановиться и доказал, что он — лидер этой команды. Начиная с полуфинала, показал свой лучший волейбол. Он доводил на нос связующему самые сильные подачи, на пару с Женей Гребенниковым подчищал всё в защите и забивал сумасшедшие мячи с поразительной лёгкостью. Нгапет – хулиган, но, когда команда на кураже, это хулиганство только помогает французам.

Фото: volleyballworld.com
4 место

Майка Кристенсон

Не всегда уверенно проводил концовки матчей, но во многом благодаря ему сборная США добралась до бронзовых медалей. Объективно говоря, связующему казанского «Зенита» было сложнее других. Он и чаще вынужден был что-то придумывать на выбитом приёме, и опции в нападении у него были не такие очевидные. Из крайних нападающих сборной США элитный уровень показал только Андерсон, а вот Дефалко и Расселл играли с перепадами. Кристенсон остаётся одним из лучших связующих в мировом волейболе.

Фото: volleyballworld.com
5 место

Георг Гроцер

Ещё более неожиданным стало заявление Георга Гроцера о том, что он планирует ещё поиграть за сборную Германии. В ноябре Георгу исполнится 40, но с ним и без него Германия — разные команды. В Париже немцы здорово пошумели, обыграв Японию и чуть было не выбив в четвертьфинале будущих чемпионов — сборную Франции. Германия вела 2:0, а Гроцер феерил, решив судьбу второго сета своей подачей. Конечно, ветерана уже не всегда хватает на весь матч, но его подача по-прежнему грозное оружие. Выступление Георга однозначно стало украшением Олимпиады.

Фото: volleyballworld.com
6 место

Мэттью Андерсон

У этого парня есть уникальная способность — он выдаёт свой лучший уровень в самое нужное время. 37-летний ветеран совершенно не впечатлял ни в клубном сезоне, ни в Лиге наций, но в Париже он преобразился! Мэтт был главной опцией в атаке американцев и заслуженно получил бронзу. А мог бы сыграть и в финале. Не хватило совсем чуть-чуть. Кстати, он собирается доиграть до Лос-Анджелеса, что стало приятной неожиданностью. Смены Андерсону у сборной США пока не видно.

Фото: volleyballworld.com
7 место

Вильфредо Леон

Не самая очевидная кандидатура, ведь поляки проиграли финал без особых вариантов. Но без Леона этого финала могло и не быть. Натурализованный кубинец взвалил на себя бремя лидерства в ситуации, когда провалился Бартош Курек, а второй доигровщик Томаш Форналь выступал с повреждением. Леон практически в одиночку украл концовку четвёртого сета полуфинала с США, а его подача 15 раз за турнир ставила в тупик принимающих. Перед Олимпиадой доигровщик выглядел не так ярко, не всегда вписываясь в командную игру. Но выступление в Париже доказало, что Леон сборной Польши нужен.

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Новости. Олимпиада 2024
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