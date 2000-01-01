Чемпион ОИ-2024 подарил медаль своей собаке
Олимпийский чемпион по толканию ядра Райан Краузер, кажется, нашёл самое необычное применение медали с ОИ-2024. Спортсмен подарил олимпийское золото своей собаке Коде, повесив награду на неё.
Олимпийский чемпион подарил золото Игр своей собаке. Видео
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