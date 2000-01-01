Ватерполистку затравили из-за лишнего веса. Она ответила

«Я люблю своё тело»

Ватерполистка ответила, что её бы очень обидело подобное ещё в 2016 году, но сейчас больше волнует то, что подобные комментарии могут задевать других девушек, которые не принимают себя. «Я знаю своё тело, очень его люблю, работаю ради него. Из этого состоит моя жизнь, спорт».