Ватерполистку затравили из-за лишнего веса. Она ответила
Испанка Паула Лейтон, ставшая в Париже олимпийской чемпионкой по водному поло, подверглась хейту из-за лишнего веса, но оказалась не из тех, кто переживает по этому поводу. Спортсменка нашла, что ответить
Сравнивали с животным
Люди из разных стран в социальных сетях оскорбляли её и даже сравнивали с тучными животными, стараясь максимально задеть спортсменку. Однако Паула из-за этого не переживает.
«Я люблю своё тело»
Ватерполистка ответила, что её бы очень обидело подобное ещё в 2016 году, но сейчас больше волнует то, что подобные комментарии могут задевать других девушек, которые не принимают себя. «Я знаю своё тело, очень его люблю, работаю ради него. Из этого состоит моя жизнь, спорт».
Ватерполистку затравили из-за лишнего веса. Она ответила
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