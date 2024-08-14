«Наших» видов на Олимпиаде больше нет. Гимнасток и синхронисток к золоту легко не пустят

Если раньше любое место, кроме первого, считалось провалом, потому что россиянки были круче всех, то теперь ситуация изменилась.

На Олимпиаде в Париже особое внимание российских болельщиков было приковано к соревнованиям по художественной гимнастике и синхронному плаванию. Зрители следили за теми видами спорта, в которых наши спортсмены доминировали десятки лет, а теперь были отстранены.

Без наших появились новые чемпионки. И назрел вопрос – а смогут ли россиянки вновь стать лидерами, когда вернутся?

Разница в правилах

Сразу оговоримся. Предсказать ситуацию на 100% просто невозможно, хотя бы потому, что нас ещё никто и никуда не возвращает. Может быть, это случится через год или два, а, может, через 10 лет, когда окончательно уйдут и прославленные чемпионки, и, вероятно, супертренеры с опытом побед.

Но мы всё-таки попробуем предположить, каким будет возвращение наших спортсменок, учитывая результаты их соперниц на Олимпиаде и общие мировые тренды в синхронном плавании и художественной гимнастике.

Скорее всего, россиянкам на старте будет очень сложно. Всё дело в том, что сейчас наши спортсменки и весь остальной мир выступают по разным правилам. В синхронном плавании на мировом уровне теперь оценка группы складывается из трёх программ: технической, произвольной и акробатической. А система выставления баллов похожа на фигурное катание: стоимость элемента складывается из его базовой стоимости и оценки исполнения техническим контролёром. Если синхронистки выполнят не то, что было заявлено изначально, баллы будут снижены. В России же пока действуют по старинке, хотя и пытаются постепенно внедрить новое. На Играх БРИКС, например, была акробатическая программа, но она была более обособленной, чем техническая или произвольная. Отличия от Олимпиады заметны.

Российские синхронистки Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Аналогичная ситуация и в художественной гимнастике. В этом олимпийском цикле FIG вводила ограничения на оценку трудности предмета и повышала стоимость трудности тела. В России же гимнастки на разных соревнованиях выступали по трём видам правил: международным, Ирины Винер и «Небесной Грации». Причём чаще всего приходилось бороться именно по последним двум. Эти правила, в отличие от международных, не имеют ограничений в трудности тела и предмета. Более того, в них у гимнасток есть обязательный минимум для выполнения, который не считается слишком лёгким.

Так что по возвращении на международную арену нашим гимнасткам и синхронисткам придётся адаптироваться к новым для себя условиям и менять программы, за которые ставили высокие баллы на российских турнирах. Это явно будет непросто, поэтому может сказаться и на результатах.

Не стоит сбрасывать со счетов и фактор судейства. Не секрет, что арбитры чуть-чуть лучше относятся к топ-командам и топ-спортсменкам, которые им уже примелькались и от которых они подсознательно ждут самых высоких результатов. И если раньше России «отличная зачётка» помогала, то в будущем «прогулы» будут только мешать – судьи будут относиться несколько строже.

Синхронисткам будет сложно

Но адаптация под новые правила – не главная проблема. В отсутствие России в мире выросли новые лидеры, которые навязывают друг другу конкуренцию и прогрессируют. Наши спортсменки же в последние годы соревновались только сами с собой и были лишены стимулов для мощного развития. Да, конечно, у нас были международные соревнования, однако на эти турниры приезжали страны, которые на главных международных стартах не всегда доходят до финала. Так что назвать это сопоставимой конкуренцией нельзя.

Единственными, кто хоть как-то противостоял россиянкам, были белорусские спортсменки. С ними и можно сравнить результаты наших девочек. Тем более у гимнасток и синхронисток из Беларуси есть то, чего нет у спортсменок из России, – Кубки и чемпионаты мира, чемпионаты Европы. Белоруски не побрезговали и получили нейтральный статус, что помогло им оказаться на международной арене. Конечно, это касается только индивидуальных видов, участие групп и дуэтов по-прежнему запрещено.

Обратимся к синхронному плаванию. На Играх БРИКС, прошедших в начале июня, Россия забрала 11 из 12 золотых наград. Единственная дисциплина, где россиянки стали вторыми, – это соло в произвольной программе. Его выиграла белоруска Василина Хандошко, а наша Александра Кузнецова стала второй.

На чемпионате мира – 2024, прошедшем в феврале, Хандошко в произвольной соло-программе взяла бронзу. Золото досталось канадке Жаклин Симоно, а серебро – гречанке Эвангелии Платаниоти. Конечно, на двух описанных турнирах есть разница в правилах и судействе, но, исходя из результатов, можно предположить, что россиянкам было бы непросто.

Гимнастки – тоже мимо?

А теперь посмотрим на художественную гимнастику. Год назад мы делали сравнение оценок на Играх стран СНГ и чемпионате мира – 2023. Тогда по подсчётам Лала Крамаренко спокойно должна была обыгрывать Дарью Варфоломеев в очном споре. Сейчас же сравнивать Игры БРИКС и ОИ-2024 невозможно, потому что гимнасток, которые выступали бы на обоих турнирах нет. Но можно провести другое сравнение: через белоруску Алину Горносько, которая участвует в соревнованиях и на мировой арене, и в России.

В качестве базы для сравнения возьмём выступления Алины на Кубке Вызова в Портимане и на UAE Gymnastika Solo Cup 2024, где были и россиянки. Мы не будем загружать вас лишней математикой, но отметим, что согласно нашим подсчётам получилось, что Дарья Варфоломеев на турнире в Портимане победила с результатом 135,700, а Лала Крамаренко по той же системе оценивания выступлений набрала бы чуть меньше – 134,950.

Понятно, что этот подсчёт даёт лишь примерную оценку, а один пример не может стать репрезентативной выборкой. Но ясно одно: российские спортсменки ни в синхронном плавании, ни в художественной гимнастике не являются безоговорочными лидерами. А с учётом сложностей с правилами и судейством после возвращения результаты могут быть невысокими.

Так что «наших» видов на Олимпийских играх больше нет. После возвращения на мировую арену авторитет россиянкам придётся нарабатывать заново.