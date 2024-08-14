Отменять невозможно проводить. Где и когда состоятся следующие Олимпийские игры?

МОК сомневается в возможностях Франции и грозится отменить Игры в США. Таким шатким и неопределённым олимпийское будущее ещё не было!

Олимпийские игры – 2024 в Париже завершились. И у поклонников спорта возникает закономерный вопрос. А когда там следующие Олимпиады?

Ответ на этот вопрос и простой, и сложный одновременно.

Олимпиаду проведём. Но это не точно

В конце июля во время Олимпиады-2024 в Париже прошла 142-я сессия Международного олимпийского комитета. 24 июля в ходе заседания члены МОК решили отдать право проведения зимней Олимпиады и Паралимпиады 2030 года Франции. Эту заявку в рамках голосования поддержали 84 человека, воздержались – 7, выступили против – 4.

Но есть один важный нюанс. МОК пока не подписал официальный контракт с Францией на проведение соревнований. Всё просто: в дело вмешался политический кризис в стране, а в организации так и не получили гарантий от французского правительства. Старый кабинет министров ушёл в отставку, новый пока не назначен, и олимпийские решения подвисли в воздухе.

Тем не менее в МОК решили довериться Эммануэлю Макрону и ждать гарантий. Впрочем, чтобы подтвердить серьёзность намерений, в гости на эту самую сессию МОК президент Пятой республики заглянул лично. Он сказал, что попросит новое правительство плотно заняться олимпийским проектом.

«Семь лет назад мы взяли на себя такое же обязательство (проведение ОИ-2024. – Прим. «Чемпионата») и его выполнили. Сейчас сделаем то же самое», — приводит слова Макрона в соцсетях пресс-служба МОК.

Вот такая история: страна-хозяйка у ОИ-2030 есть. А гарантий – нет.

Игры в США отменят?

На 142-й сессии проголосовали и за место проведения следующей Белой олимпиады – в 2034-м. Она пройдёт в американском Солт-Лейк-Сити.

Однако и здесь не обошлось без многоточия в конце.

Скандал с допинг-пробами китайских пловцов, переросший в полноценную войну между ВАДА и USADА грозит серьёзными последствиями. В МОК заявили, что оставили за собой право лишить США Олимпиады в 2034-м, если за океаном не признают верховенство ВАДА.

«МОК имеет право разорвать контракт на проведение Олимпиады, если верховенство WADA в борьбе с допингом не будет полностью уважаться или если использование Всемирного антидопингового кодекса будет подрываться», — подчеркнул вице-президент МОК Джон Коутс.

Спортивные власти США, разумеется, заверили всех в поддержке ВАДА. Однако за 10 лет спортивный же мир может и перевернуться.

Выборы с одним кандидатом

С летними Играми ситуация, кажется, чуть проще. Олимпиада-2028 года пройдёт в Лос-Анджелесе. Город уже получил олимпийский флаг: в рамках шоу церемонии закрытия ОИ-2024 в Штаты его привёз Том Круз.

А XXV летние Олимпийские игры пройдут в Австралии. Интересно, что это место проведения было выбрано по новой процедуре, без привычных заявочных кампаний, требующих больших вложений. Брисбен был единственным городом-кандидатом, и на голосовании его поддержали 72 из 80 делегатов.

Где пройдут следующие Олимпийские игры?



Зимние ОИ-2026. Милан и Кортина д’Ампеццо, Италия. 6-22 февраля.

Летние

Зимние

Летние

Зимние ОИ-2034. Солт-Лейк-Сити, США. 10-26 февраля. Зимние ОИ-2026. Милан и Кортина д’Ампеццо, Италия. 6-22 февраля.Летние ОИ-2028 . Лос-Анджелес, США. 21 июля – 6 августа.Зимние ОИ-2030 . Французские Альпы, Франция. 8-24 февраля.Летние ОИ-2032 . Брисбен, Австралия. 23 июля – 8 августа.Зимние ОИ-2034. Солт-Лейк-Сити, США. 10-26 февраля.

Список выглядит стройным и могучим, но не покидает ощущение, что МОК в условиях снижающегося интереса к проведению Игр и выбора с одним кандидатом как-то спешно распихал Олимпиады по городам. А дальше – будь что будет. Как бы такая спешка не вышла олимпийскому движению боком.