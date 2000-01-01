На Олимпиаде-2028 появится шесть видов спорта, которых не было в Париже-2024
На летних Играх в Лос-Анджелесе в программу Олимпиад вернутся несколько дисциплин (некоторые спустя 100 и более лет!) и добавятся совсем новые.
Флаг-футбол
Флаг-футбол дебютирует на летних Играх — 2028. Это бесконтактный вид американского футбола, где для остановки соперника на поле нужно сорвать с него специальный флажок. Команды играют в формате 5х5.
Сквош
Сквош — это игра с ракетками в закрытом помещении. Название связано с мягким мячом, которым в него играют. Сквош впервые в истории сможет назвать себя олимпийским видом спорта в 2028 году.
Бейсбол
Бейсбол — командная игра с мячом и битой. Этот вид спорта вернётся в программу Олимпиады впервые с 2008 года.
Софтбол
Разновидность бейсбола с более медленным мячом. Софтбол был лишен статуса олимпийского спорта по решению МОК в 2005 году и последний раз присутствовал на Олимпийских играх в Пекине.
Лакросс
Лакросс — командная игра с клюшками с сетками и небольшим мячом. Этот вид спорта появится в олимпийской программе впервые за 120 лет.
Крикет
Крикет появится на Олимпиаде впервые за 128 лет. Единственный раз крикет присутствовал на Играх в 1900-м: тогда Англия и Франция просто сыграли один матч. Включение крикета, возможно, увеличит стоимость прав на трансляции в 10 (!) раз.
На Олимпиаде-2028 появится шесть видов спорта, которых не было в Париже-2024
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