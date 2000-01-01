На Олимпиаде-2028 появится шесть видов спорта, которых не было в Париже-2024

На летних Играх в Лос-Анджелесе в программу Олимпиад вернутся несколько дисциплин (некоторые спустя 100 и более лет!) и добавятся совсем новые.