Легкоатлетка пробежала 39 км с переломом бедра! Как так вышло?
Британская спортсменка Роуз Харви показала характер, осуществив мечту поучаствовать в Олимпиаде через боль. Она смогла преодолеть дистанцию почти в 40 км, несмотря на то что уже в начале забега получила травму.
Забеспокоило бедро
Харви почувствовала, что её бедро часто затекает, ещё до Олимпиады. Физиотерапевты были против выхода спортсменки на старт, но она так хотела поучаствовать в Играх, что никого не послушала и побежала.
Мучительные движения
На третьем километре боль стала резкой, а каждое последующее движение уже становилось невыносимым, однако Роуз всё же добралась финиша, где врачи диагностировали ей стрессовый перелом бедра. Вот как объяснила это сама Харви.
«Это было душераздирающе»
«В любой другой гонке я бы остановилась. Спуски были сущим адом. Но всё ещё оставалась крошечная часть моей олимпийской мечты, за которую я держалась, — финишировать в олимпийском марафоне. Я не могла сдаться. Это было душераздирающе», — сказала спортсменка после марафона.
Легкоатлетка пробежала 39 км олимпийского марафона с переломом бедра! Как так вышло?
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