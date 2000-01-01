Легкоатлетка пробежала 39 км олимпийского марафона с переломом бедра! Как так вышло?

«Это было душераздирающе»

«В любой другой гонке я бы остановилась. Спуски были сущим адом. Но всё ещё оставалась крошечная часть моей олимпийской мечты, за которую я держалась, — финишировать в олимпийском марафоне. Я не могла сдаться. Это было душераздирающе», — сказала спортсменка после марафона.