США пошли против суда! Скандал с лишением американки медали зашёл слишком далеко

Олимпийский огонь погас, а вот страсти вокруг бронзы у гимнасток — всё ещё нет!

После закрытия Олимпиады прошла уже почти неделя, но громкий скандал, который случился в Париже на соревнованиях по гимнастике, не утихает. История с перераспределением медалей получила очередной виток.

Битва за бронзу Чайлз

Олимпийский комитет США (USOPC) обвинил Спортивный арбитражный суд (CAS) в ошибках при рассмотрении дела о судьбе бронзы, которую сначала отобрали у румынки Аны Барбосу и вручили американке Джордан Чайлз, а затем изменили решение и вернули её румынской спортсменке.

Американцы зацепились за саму процедуру рассмотрения дела при подаче апелляции. Представители США считают, что CAS отправил электронное письмо не тем, кому нужно, в Штатах, и исправил свою ошибку только через три дня. Таким образом, суд в Лозанне оставил им минимальное время для манёвра до принятия решения о перераспределении медали.

«USOPC решительно оспаривает решение CAS из-за существенных процедурных ошибок. С 6 по 9 августа CAS отправил важные сообщения на ошибочные адреса электронной почты USOPC и USAG, причём ошибка была исправлена только 9 августа – через три дня после подачи заявки, через два дня после окончания срока подачи возражений и менее чем за 24 часа до начала слушаний.

Это лишило нас достаточного времени для того, чтобы дать полноценный ответ или собрать необходимые доказательства. Мы немедленно сообщили CAS о своих возражениях», — написано в заявлении организации.

Джордан Чайлз Фото: Naomi Baker/Getty Images

Почему американская апелляция не помогла?

Разумеется, перед тем как обвинить CAS в ошибках, американцы получили отказ на апелляцию, которую всё-таки успели подать.

«CAS уведомил Федерацию гимнастики США (USAG), что её правила не допускают пересмотра арбитражного решения даже при представлении новых неопровержимых доказательств. Мы глубоко разочарованы уведомлением и продолжим использовать все возможные пути и апелляционные процедуры, включая Швейцарский федеральный трибунал, чтобы обеспечить справедливый подсчёт очков и медаль для Джордан», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации.

«Приложу все усилия»

Не осталась в стороне и сама Джордан Чайлз. После нового поворота в её деле спортсменка опубликовала в социальных сетях обращение. Она настроена решительно.

«Я была уверена в апелляции. USAG предоставила убедительные доказательства того, что мой результат соответствовал всем правилам. Эта апелляция была отклонена. У меня нет слов. Это решение кажется несправедливым и является серьёзным ударом не только для меня, но и для всех, кто его принял. В довершение всего незапланированные нападки на расовой почве в социальных сетях являются неправильными и крайне болезненными. Я вложила всё своё сердце и душу в этот вид спорта и очень горжусь тем, что представляю свою культуру и свою страну.

Сейчас я переживаю один из самых сложных моментов в моей карьере. Поверьте мне, когда я говорю, что у меня их было много. Я подойду к решению этой задачи так же, как и к другим, и приложу все усилия, чтобы справедливость восторжествовала. Я верю, что в конце этого пути люди, стоящие у власти, поступят правильно», — написала Чайлз.

Американцы уже заявили, что в этом вопросе готовы дойти до любых инстанций. А значит, эта сага продолжится.