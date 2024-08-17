Польша хочет забрать себе Олимпиаду. Это пустая бравада или реальный план?

Власти страны горят желанием, но для успешной заявки этого мало.

Ни для кого не секрет, что МОК испытывает большие трудности в вопросе выбора страны-хозяйки очередной Олимпиады. Порой кандидат всего один, порой он даже не даёт финансовых гарантий. Да и страны повторяются: следующие Игры пройдут в Италии, Франции, США, Австралии – везде олимпийские соревнования уже проходили, причём зачастую недавно.

И тот факт, что в олимпийской гонке появился новичок, удивляет.

Это что-то новенькое

На днях стало известно, что летние Олимпийские игры в 2040 или 2044 году собирается провести Польша. Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр страны Дональд Туск. Политик заявил, что работа над заявками ведётся уже несколько месяцев.

«Учитывая предварительные решения и заявления Международного олимпийского комитета, мы можем говорить о 2040 или 2044 годах.

Жизнь покажет, является ли это реальной целью. Мы будем относиться к этому серьёзно. Когда Польша прилагает усилия, она может добиться больших успехов», – заявил Туск.

Стоит отметить, что в 2023 году в Кракове прошли третьи Европейские игры. А опыт проведения подобных турниров, безусловно, имеет значение и при подготовке к главному мировому спортивному старту.

Желающие есть?

Интересно, что более чем за 100 лет современного олимпийского движения Польша ни разу не принимала Игры. И пока конкурентов у неё немного.

На ОИ-2040 также претендует Берлин, который принимал Игры почти век тому назад. Потенциальными кандидатами также являются Лондон, Мадрид, который всё никак не выберут, и Новая административная столица Египта – строящийся с нуля город, у которого пока даже нет названия.

Потенциально шансов больше у той заявки, которая предоставит необходимые гарантии. При этом финансовый вопрос затмевает собой принцип географической ротации при выборе мест проведения. Об этом, кстати, уже более 20 лет назад говорил президент МОК Жак Рогге.

«Олимпиаду выиграет не тот континент, на котором её давно не было, а тот город, который лучше к ней готов», – утверждал глава МОК.

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Справится ли Польша?

Олимпиада – это весьма затратная история, и в XXI веке страны уже не так горячо желают провести у себя запятнанные скандалами и зачастую убыточные Игры.

Нередко конечная стоимость Игр получается намного выше той, что была обозначена изначально. Проект Токио-2020 обошёлся японским властям в сумму более $ 26 млрд, хотя Страна восходящего солнца рассчитывала потратить в три раза меньше.

Олимпиада-2016 в Рио-де-Жанейро обошлась бразильцам в $ 13 млрд, а Париж-2024 стоил, по некоторым оценкам, $ 11 млрд.

Пока неясно, сколько Польша готова потратить на Олимпиаду мечты. Но вопрос с расходами и финансовыми гарантиями, безусловно, будет стоять на первом месте. Впрочем, если Польша сможет позволить себе эти расходы, будет интересно посмотреть на новичка в этом престижном ряду.