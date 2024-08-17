Олимпиаду нужно срочно реформировать. Какие виды спорта давно пора убрать

Олимпийские игры в Париже для российского зрителя были уникальными. Поскольку наших спортсменов там практически не было (не умаляем заслуг 15 нейтралов, но это почти «никого» в сравнении с обычной делегацией в сотни человек в десятках разных видах спорта), можно было взглянуть на Игры совершенно непредвзято. И если обычно мы смотрим Олимпиаду в формате «наши» против «не наших» в любых видах спорта, то теперь можно было оценить глобальный турнир в формате «интересно» – «неинтересно».

И оказалось, что на Олимпиаде есть виды спорта, которые без россиян, прямо скажем, тоска смертная. А некоторые дисциплины Игр, к которым мы относились скептически, очень даже зрелищны и увлекательны.

В связи с этим возникли мысли о том, как нужно изменить программу Игр.

Всё, что будет написано дальше, – это, во-первых, личное мнение, основанное на опыте просмотра десятка последних Олимпиад. Во-вторых, это не детальная программа, а набор идей, в которых есть и серые зоны, и изъяны.

Давайте обсуждать и дискутировать.

Идея №1. Проводить фестиваль спортивных искусств

На Олимпиаде в Париже дебютировал брейкинг – танцевальная дисциплина, которую язык как-то не поворачивается назвать видом спорта. Понятно, что красиво двигающиеся чемпионы отлично физически подготовлены. Но спорт ли это в привычном нам понимании? Наверное, многие скажут, что нет.

Художественная гимнастика на Олимпиаде (Дарья Варфоломеев) Фото: Dan Mullan/Getty Images

Но как тогда быть с художественной гимнастикой или с синхронным плаванием, которые, по своей сути, примерно то же самое, что и брейкинг? Да, красиво. Да, очаровательные девушки в купальниках. Но как можно говорить о чистом спорте, если судьи среди прочего оценивают образы и артистизм?

А что если взять подобные виды спорта, включая фигурное катание, добавить к ним, допустим, танцевальные дисциплины и вынести в программу отдельного олимпийского фестиваля, проходящего в том же городе и в те же дни, что и привычные всем Игры? Там тоже вручать атлетам награды и включать гимны, тоже считать медальный зачёт. Но при этом уже, наблюдая за выступлением австралийской би-гёрл, не задаваться вопросом: «И это тоже спорт?»

Идея №2. Уравнять спортсменов в медальных правах

На Олимпиаде в Париже всех по-настоящему поразил кубинский борец Михаин Лопес, который выиграл своё пятое золото. Казалось бы, что в этом особенного? Есть ведь в мире даже 23-кратный олимпийский чемпион – американский пловец Майкл Фелпс. Да, вот только Фелпс выигрывал по восемь медалей за раз. А у Лопеса на каждой Олимпиаде – один шанс!

Есть ощущение, что список дисциплин в плавании, спортивной гимнастике и гребле – видах спорта, где один человек может забрать много медалей, стоит чуть проредить. Взять то же плавание: там сразу четыре стиля плюс комплекс. А зачем они все нужны? Ведь нет же в лёгкой атлетике 100-метровки с захлёстыванием голени или спиной вперёд. Вот и в плавании стоит оставить только самый быстрый – вольный стиль. И количество дистанций сократить. Тогда и битва за статус сильнейшего пловца обострится в разы.

В гребле тоже можно сократить количество дистанций. А в спортивной гимнастике – оставить многоборья да пару финалов на отдельных снарядах, которые будут чередоваться, как стиль лыжных гонок на зимних Играх.

Идея №3. Проредить «традиционные» виды спорта

Многие олимпийские виды спорта берут своё начало от неких военно-прикладных развлечений, популярных в первой половине XX века или ранее. Эти виды спорта, безусловно, подчёркивают некую аристократичность спортивного действа, отсылают нас к прошлому, ко временам барона Пьера де Кубертена, возродившего олимпийское движение. Однако мир меняется, и Олимпиада должна отказываться от устаревающих дисциплин.

Фехтование на Олимпиаде (Сара Бальзер и Мисаки Эмура) Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Конный спорт, современное пятиборье, фехтование – безусловно, у этих видов спорта множество поклонников. Но давайте признаем, что в мире всё меньше людей, которые ездят на лошадях и фехтуют. Безусловно, это очень красиво, однако всё менее популярно, в отличие от условного скейтбординга.

Всё то же самое можно сказать и про академическую греблю. К байдаркам и каноэ вопросов нет – это модно. Но вот эти заезды восьмёрок откуда-то из викторианской Англии – это вообще кому-то, кроме британцев, интересно?

Кстати, к этой группе можно отнести и футбол. Традиционно футбол на Играх – это никому особо не нужное сражение молодёжных команд, а не лучших в мире профессионалов. Может, всё-таки пора уже заменить эту дисциплину на более яркий, динамичный и звёздный футзал или пляжный футбол?

Идея №4. Реформировать систему единоборств

Единоборства на Олимпийских играх – это отдельная тема. На Играх в Париже их было четыре вида: бокс, дзюдо, тхэквондо и борьба (вольная и греко-римская). Символично, что бокс может лишиться места в олимпийской программе (сказываются и любительский статус соревнований на Играх, и обилие скандалов, и конфликт МОК и международной федерации), а борьба была под угрозой буквально 10 лет назад, но чудом устояла.

Понятно, что у каждого вида единоборств есть свои поклонники, и каждый из стилей можно назвать важным, ярким и красивым. Но, объективно говоря, некоторые бои или схватки на Играх – зрелище только для гурманов.

Бокс на Олимпиаде (Баходир Джалолов и Айюб Гадфа) Фото: Richard Pelham/Getty Images

Единоборства на Играх необходимо реформировать. Оставить только два вида, причём каждый – с большим количеством весовых категорий, а также с командными дисциплинами, как это было, например, в дзюдо.

Первый вид – безударный. Вольная борьба, дзюдо, самбо или какой-то универсальный микс. Второй вид – с ударными техниками, причём и руками, и ногами – некая вариация смешанных единоборств. Очевидно же, что в наши дни это наиболее популярное у зрителей боевое искусство. И почему его пока даже не планируют вводить в программу Олимпиад – большая загадка.

Что вы думаете по поводу этих идей? Пишите в комментарии!