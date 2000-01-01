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Блогер скопировал мем из брейкинга на ОИ-2024
Блогер скопировал мем из брейкинга на ОИ-2024
Брейкдансер Рэйчел Ганн заработала 0 баллов за все три выступления, но её танец стал одним из самых популярных в интернете. Теперь пародии на него смешнее, чем сам номер Ганн.
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Блогер скопировал мем из брейкинга на ОИ-2024. Видео
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