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Кто может участвовать в Паралимпийских играх: как попасть на Паралимпиаду, что значит классификация атлетов

Спортсмены с какими болезнями могут принимать участие в Паралимпиаде? Простое объяснение
Батраз Томаев
Кто может участвовать в Паралимпийских играх
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Атлеты соревнуются в разных категориях в зависимости от тяжести своих заболеваний.

Во Франции началась Паралимпиада. Она достойна не меньшего внимания, чем Олимпиада. Ведь спортсмены, которые выходят на старт Игр, – герои.

Но как они попадают на Паралимпиаду? Кого вообще туда пускают?

Классификационный кодекс — всему голова

В 2007 году Международным паралимпийским комитетом (МПК) был разработан Классификационный кодекс. Этот документ помогает специалистам разделять спортсменов по сложностям заболевания.

Вообще, для паралимпийцев есть 10 допустимых поражений: нарушение мышечной силы, нарушение пассивного диапазона движений (уменьшение диапазона движений в одном или более суставах), дефицит конечности, разная длина нижних конечностей, низкий рост, гипертонус (неспособность мышц растягиваться), атаксия (нарушение согласованности движений), атетоз (непроизвольные движения), нарушение зрения и интеллектуальные нарушения.

При этом спортсмены разных типов поражений могут соревноваться в одном классе, если их нарушение функции организма одинаково влияет на результат. А некоторые виды спорта, такие как лёгкая атлетика или плавание, доступны для спортсменов с любым из 10 поражений.

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Какие классы существуют?

Но для более точных результатов внутри видов спорта есть ещё одно разделение на классы по сложности поражений. Оценкой возможностей спортсменов занимается специальная комиссия.

Например, в плавании названия спортивных классов состоят из приставки S (вольный стиль, баттерфляй и плавание на спине), SB (брасс) или SM (комплексное плавание) и числа. Чем меньше число, тем серьёзнее заболевание.

Британская пловчиха Мэйси Саммерс-Ньютон

Британская пловчиха Мэйси Саммерс-Ньютон

Фото: Adam Pretty/Getty Images

Значение до 10 имеют атлеты с ПОДА, с 11 до 13 – с нарушением зрения, а 14-й номер – у спортсменов с интеллектуальным нарушением.

В лёгкой атлетике спортивные классы имеют приставки T (дисциплины в беге и прыжках) и F (дисциплины в метаниях).

Числа у этих групп заболеваний имеют немного другие значения:

  • T/F11-T/F13 — проблемы со зрением;
  • T20/F20 — интеллектуальное нарушение;
  • F31, T32/F32-T38/F38 — атаксия, атетоз, гипертонус;
  • T40/F40, T41/F41 — низкий рост;
  • T42/F42-T46/F46, T47 — дефицит конечности;
  • T51-54; F51-57 — нарушения мышечной силы и диапазона движений.

В настольном теннисе спортсмены с ПОДА выступают в спортивных классах 1-10, а атлеты с интеллектуальными нарушениями соревнуются в спортивном классе 11.

В тхэквондо есть четыре класса – от К41 и до К44.

В триатлоне существует шесть спортивных классов для паралимпийцев с ПОДА, два спортивных класса для спортсменов, использующих коляску (PTWC1-PTWC2) и четыре класса для спортсменов, которые ходят (PTS2-PTS5). Существует также три спортивных класса PTVI1-PTVI3 для тех, у кого проблемы со зрением.

А некоторые из паралимпийских видов спорта имеют только один спортивный класс. Такие как пауэрлифтинг и футбол 5х5.

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Как проходит отбор на Паралимпиаду?

Перед поездкой на Паралимпийские игры спортсмены в любых видах спорта должны были получить медицинский допуск и соответствующий спортивный класс на международных стартах. Перед Играми в Париже это нужно было выполнить до 30 июня 2024 года.

В остальном – всё как у олимпийцев. Нужно принять участие в определённых турнирах накануне Игр. Например, для россиян в плавании это были чемпионат Европы и хотя бы один этап Мировой серии.

В лёгкой атлетике также нужно было выступить на старте под эгидой WPA (Всемирной параатлетики) и выполнить норматив.

Турецкая легкоатлетка Раула Тлили

Турецкая легкоатлетка Раула Тлили

Фото: David Ramos/Getty Images

Россияне в настольном теннисе должны были принять участие в четырёх турнирах и иметь очки в рейтинге международной федерации.

Тхэквондисты должны были принять участие в как минимум трёх рейтинговых стартах, а триатлонисты – попасть в квалификационный рейтинг.

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