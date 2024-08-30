Атлеты соревнуются в разных категориях в зависимости от тяжести своих заболеваний.

Спортсмены с какими болезнями могут принимать участие в Паралимпиаде? Простое объяснение

Во Франции началась Паралимпиада. Она достойна не меньшего внимания, чем Олимпиада. Ведь спортсмены, которые выходят на старт Игр, – герои.

Но как они попадают на Паралимпиаду? Кого вообще туда пускают?

Классификационный кодекс — всему голова

В 2007 году Международным паралимпийским комитетом (МПК) был разработан Классификационный кодекс. Этот документ помогает специалистам разделять спортсменов по сложностям заболевания.

Вообще, для паралимпийцев есть 10 допустимых поражений: нарушение мышечной силы, нарушение пассивного диапазона движений (уменьшение диапазона движений в одном или более суставах), дефицит конечности, разная длина нижних конечностей, низкий рост, гипертонус (неспособность мышц растягиваться), атаксия (нарушение согласованности движений), атетоз (непроизвольные движения), нарушение зрения и интеллектуальные нарушения.

При этом спортсмены разных типов поражений могут соревноваться в одном классе, если их нарушение функции организма одинаково влияет на результат. А некоторые виды спорта, такие как лёгкая атлетика или плавание, доступны для спортсменов с любым из 10 поражений.

Какие классы существуют?

Но для более точных результатов внутри видов спорта есть ещё одно разделение на классы по сложности поражений. Оценкой возможностей спортсменов занимается специальная комиссия.

Например, в плавании названия спортивных классов состоят из приставки S (вольный стиль, баттерфляй и плавание на спине), SB (брасс) или SM (комплексное плавание) и числа. Чем меньше число, тем серьёзнее заболевание.

Британская пловчиха Мэйси Саммерс-Ньютон Фото: Adam Pretty/Getty Images

Значение до 10 имеют атлеты с ПОДА, с 11 до 13 – с нарушением зрения, а 14-й номер – у спортсменов с интеллектуальным нарушением.

В лёгкой атлетике спортивные классы имеют приставки T (дисциплины в беге и прыжках) и F (дисциплины в метаниях).

Числа у этих групп заболеваний имеют немного другие значения:

T/F11-T/F13 — проблемы со зрением;

T20/F20 — интеллектуальное нарушение;

F31, T32/F32-T38/F38 — атаксия, атетоз, гипертонус;

T40/F40, T41/F41 — низкий рост;

T42/F42-T46/F46, T47 — дефицит конечности;

T51-54; F51-57 — нарушения мышечной силы и диапазона движений.

В настольном теннисе спортсмены с ПОДА выступают в спортивных классах 1-10, а атлеты с интеллектуальными нарушениями соревнуются в спортивном классе 11.

В тхэквондо есть четыре класса – от К41 и до К44.

В триатлоне существует шесть спортивных классов для паралимпийцев с ПОДА, два спортивных класса для спортсменов, использующих коляску (PTWC1-PTWC2) и четыре класса для спортсменов, которые ходят (PTS2-PTS5). Существует также три спортивных класса PTVI1-PTVI3 для тех, у кого проблемы со зрением.

А некоторые из паралимпийских видов спорта имеют только один спортивный класс. Такие как пауэрлифтинг и футбол 5х5.

Как проходит отбор на Паралимпиаду?

Перед поездкой на Паралимпийские игры спортсмены в любых видах спорта должны были получить медицинский допуск и соответствующий спортивный класс на международных стартах. Перед Играми в Париже это нужно было выполнить до 30 июня 2024 года.

В остальном – всё как у олимпийцев. Нужно принять участие в определённых турнирах накануне Игр. Например, для россиян в плавании это были чемпионат Европы и хотя бы один этап Мировой серии.

В лёгкой атлетике также нужно было выступить на старте под эгидой WPA (Всемирной параатлетики) и выполнить норматив.

Турецкая легкоатлетка Раула Тлили Фото: David Ramos/Getty Images

Россияне в настольном теннисе должны были принять участие в четырёх турнирах и иметь очки в рейтинге международной федерации.

Тхэквондисты должны были принять участие в как минимум трёх рейтинговых стартах, а триатлонисты – попасть в квалификационный рейтинг.