Немецкий каноист показал медали с трёх последних летних Олимпиад. Каждая уникальна!

Уникальные медали с трёх последних летних Олимпиад

Немецкий каноист Том Либшер показал свои медали с трёх последних Олимпиад. В описании к видео спортсмен признался, что ему до сих пор нравится распаковывать их и любоваться. Каждая красива по-своему!