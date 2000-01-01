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Уникальные медали с трёх последних летних Олимпиад
Уникальные медали с трёх последних летних Олимпиад
Немецкий каноист Том Либшер показал свои медали с трёх последних Олимпиад. В описании к видео спортсмен признался, что ему до сих пор нравится распаковывать их и любоваться. Каждая красива по-своему!
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Немецкий каноист показал медали с трёх последних летних Олимпиад. Каждая уникальна!
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