Звезда Игр в Париже сыграет наёмного убийцу
Кореянка Ким Е Джи на Олимпиаде в Париже взяла серебро в стрельбе, но прославилась благодаря своему хладнокровному образу. Теперь её позвали на дебютную роль в кино, она исполнит роль наёмного убийцы.
Ким Е Джи — обладательница мирового рекорда
Спортсменка не только серебряный призёр, но и обладатель мирового рекорда в стрельбе на 25 м. Теперь она сыграет убийцу в мини-сериале Crush вместе со звездой индийского кино Анушкой Сен.
Призёр Олимпиады сыграет наёмного убийцу. Она создана для этой роли!
Читайте также
Красивая любовная история Вудхолл на Играх-2024
Уникальные медали с трёх последних летних Олимпиад
Мем с брейкингом вышел из-под контроля
Блогер скопировал мем из брейкинга на ОИ-2024
Легкоатлетка пробежала 39 км с переломом бедра
Какие виды спорта появятся на Олимпиаде-2028
Ватерполистку затравили из-за лишнего веса
Чемпион ОИ-2024 подарил медаль своей собаке
Сколько лет самому возрастному атлету ОИ-2024
Китаянка покорила интернет на награждении ОИ
Разница в росте между Дюрантом и гимнасткой Ли
Пловчиха посвятила победу на ОИ погибшей собаке
Мюллер помог Германии взять золото ОИ в конкуре
Дэйли показал, какой свитер связал на Олимпиаде
Легкоатлетка сделала предложение парню на ОИ
Французских пловцов чествовали у Эйфелевой башни