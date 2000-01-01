Призёр Олимпиады сыграет наёмного убийцу. Она создана для этой роли!

Ким Е Джи — обладательница мирового рекорда

Спортсменка не только серебряный призёр, но и обладатель мирового рекорда в стрельбе на 25 м. Теперь она сыграет убийцу в мини-сериале Crush вместе со звездой индийского кино Анушкой Сен.