В честь чемпионки Олимпиады-2024 Жюльен Альфред назвали государственный праздник

У чемпионки Олимпиады теперь есть именной праздник

В Сент-Люсии до сих пор празднуют первую в стране золотую медаль Игр, которую принесла им легкоатлетка Жюльен Альфред. Для спортсменки, забравшей золото на 100 м и серебро на 200 м, даже создали именной праздник!