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У чемпионки Олимпиады теперь есть именной праздник
У чемпионки Олимпиады теперь есть именной праздник
В Сент-Люсии до сих пор празднуют первую в стране золотую медаль Игр, которую принесла им легкоатлетка Жюльен Альфред. Для спортсменки, забравшей золото на 100 м и серебро на 200 м, даже создали именной праздник!
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Ходила вместе с военными
Ходила вместе с военными
Жюльен в Сент-Люсии встретили как героиню. Толпы выходили на улицы, а сама спортсменка передвигалась в сопровождении военных, чтобы избежать инцидентов. Эту победу отмечают на широкую ногу до сих пор.
27 сентября
27 сентября
27 сентября в стране теперь официально объявлен Днём Жюльен Альфред. Ранее ей посвятили песню, стихи и даже картину!
В честь чемпионки Олимпиады-2024 Жюльен Альфред назвали государственный праздник
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