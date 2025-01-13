Пока американцам не до рассуждений о спортивных стартах.

Пожары в Лос-Анджелесе угрожают объектам Олимпиады-2028. Что же будет с Играми?

В новостях по всему мира показывают горящий Лос-Анджелес. Пока огонь пожирает особняки кинозвёзд, мало кто вспоминает, что этот город в 2028 году должен принять Олимпийские игры. А ведь пожар уже вплотную приблизился к двум спортивным объектам грядущих Игр.

Неужели Олимпиада оказалась под угрозой?

Гольф-клуб в выгоревшем районе

Оргкомитет Олимпиады-2028 заявлял, что для предстоящих соревнований не будет построено ни одного нового постоянного спортивного объекта. Город, который в третий раз в своей истории примет Олимпийские игры, и без того имеет все необходимые сооружения и инфраструктуру.

Но пожар, разбушевавшийся в Лос-Анджелесе в начале января, может поставить крест на планах организаторов. Стихия спалила десятки кварталов. Тушение пожаров осложняет сильный ветер, разносящий пламя всё дальше.

В настоящий момент огонь вплотную подобрался сразу к нескольким олимпийским объектам. Активнее всего он бушует в престижном районе Пасифик-Палисейдс, где уже выжег десятки домов голливудских знаменитостей. Здесь же расположился загородный клуб «Ривьера», где через четыре года за золото Олимпийских игр должны сразиться гольфисты.

Гольф-клуб Ривьера в Пасифик-Палисейдс Фото: Harry How/Getty Images

Из-за приближающегося пожара сотрудники клуба были эвакуированы, но сама «Ривьера» на данный момент не пострадала. Сейчас организаторы размышляют о переносе ближайших турниров.

«Хотя загородный клуб «Ривьера» не пострадал от пожаров напрямую, нас в первую очередь заботят здоровье и благополучие жителей пострадавших районов, включая всех наших членов, имеющих связи с Южной Калифорнией. Мы будем информировать членов организации по мере развития ситуации», – сообщается в письме, адресованном членам PGA Tour.

Футбольный стадион в дыму

Другой крупный пожар разгорелся в районе Пасадены, недалеко от футбольного стадиона «Роуз Боул», рассчитанного на 90 тыс. зрителей.

Стадион «Роуз Боул» Фото: Ronald Martinez/Getty Images

От объекта до пылающих холмов всего шесть километров, так что любимый местными болельщиками стадион окутан дымом. Парковка «Роуз Боула» стала центром работы пожарной охраны и полиции, а также используется как временное жильё для семей, вынужденных покинуть свои дома.

Так что будет с Олимпиадой-2028?

Остальным объектам Олимпиады на данный момент ничего не угрожает.

Если пожарным удастся в ближайшее время справиться со стихией, то огонь не помешает проведению Игр в 2028 году. При этом очевидно, что финансирование некоторых аспектов проведения Олимпиады может быть сокращено, поскольку штату потребуется много денег на восстановление нормальной жизни пострадавших от стихии людей.