Есть три причины оставить США без Олимпиады. Американцы будто специально нарываются

2025 год начался с очередного скандала в мире спорта. США могут лишиться Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и 2034 года в Солт-Лейк-Сити!

Да, первые слухи о подобном развитии событий возникли ещё в июле 2024-го, но сейчас ситуация обострилась до предела. USADA отказалось платить членские взносы в ВАДА, Трамп пообещал силой забрать у Дании остров Гренландия, а в Лос-Анджелесе бушуют сильнейшие лесные пожары.

В США как будто специально делают всё, чтобы остаться без Олимпиад.

«В ВАДА должны произойти реформы»

Антидопинговое агентство США (USADA) воюет с ВАДА с апреля 2024-го. Всему виной стало решение Всемирного антидопингового агентства по делу 23 китайских пловцов, которых поймали на триметазидине (том же препарате, что нашли у Валиевой) перед Олимпиадой в Токио. Все спортсмены были оправданы, а 12 из них даже съездили на ОИ в Париже, взяв 10 медалей.

Стороны постоянно обменивались угрозами и колкими выпадами. В итоге всё дошло до того, что в июле почётный президент ВАДА Ричард Паунд сделал крайне громкое заявление. По его словам, США могут лишиться Олимпиад из-за «закона Родченкова». Правда, тогда дальше слов дело не пошло.

Новый виток конфликта случился в начале 2025 года. Управление национальной политики по контролю за наркотиками Белого дома (ONDCP) и USADA заявило, что отказывается платить членский взнос в ВАДА из-за неуверенности в независимости организации.

«Нынешнее руководство ВАДА не оставило США другого выхода после того, как не выполнило несколько вполне обоснованных требований, таких как независимая проверка деятельности организации. В ВАДА должны произойти значительные реформы, чтобы подобное никогда не повторилось», – говорится в официальном заявлении организации.

Решение USADA сильно ударило по ВАДА, ведь США всегда делали крупнейший взнос среди всех стран. Его сумма в последний раз составила $ 3,6 млн – это 14% бюджета Всемирного антидопингового агентства.

По российскому пути?

Оставшись без большой части своего бюджета, ВАДА перешло к активным действиям. С 1 января представители США не могут входить в состав учредительного и исполнительного комитета агентства.

«ВАДА подтверждает, что не получило взнос в бюджет за 2024 год от США в срок до 31 декабря 2024 года. Согласно статье 6.6 устава ВАДА, представители государственных органов страны, не заплатившей взнос, не имеют права входить в состав совета учредителей или исполнительного комитета. Таким образом, 1 января каждого года любой член совета учредителей или исполнительного комитета, представляющий страну, которая не заплатила ежегодный взнос за предыдущий год, автоматически теряет своё место», – приводит ответ ВАДА The Guardian.

Но это, конечно, не самое страшное, что грозит Соединённым Штатам. USADA грозит лишение статуса «соответствия» – как раз об этом и говорил Ричард Паунд. Если этот вопрос будет вынесен заседание исполкома ВАДА 27 марта 2025 года, то у американцев могут возникнуть серьёзные проблемы.

О том, что может произойти, мы с вами знаем не понаслышке. В декабре 2019 года исполком ВАДА лишил статуса соответствия РУСАДА. Итог печален: в последующие годы на крупных турнирах россияне выступали в нейтральном статусе, а многие значимые международные события на территории России оказались под угрозой переноса. Аналогичная история может ждать и США. Американцы, вероятно, будут соревноваться без флага и гимна, а международные турниры в стране могут быть отменены. Под угрозой находятся Олимпийские игры 2028 и 2034 года, чемпионат мира по футболу – 2026, чемпионат мира по фигурному катанию – 2025 и многие другие состязания.

«Правила должны быть едины для всех»

Но проблемы кроются не только в конфликте с ВАДА.

В начале года Дональд Трамп, вернувшийся на пост президента страны, заявил, что хочет присоединить к Штатам остров Гренландия, который сейчас является административной единицей в составе Датского королевства.

«Гренландия нужна нам для обеспечения национальной безопасности, для защиты свободного мира», – сказал Трамп.

Недавно избранный президент США также не исключил, что мог бы использовать военную силу для решения этого вопроса.

Власти Дании сразу выступили с ответом. Они сообщили, что готовы к сотрудничеству в Арктическом регионе с США. При этом, по их словам, присоединение Гренландии к Штатам маловероятно. В МИД Дании заявили, что вопрос о судьбе острова должны решать сами гренландцы.

Главный тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе отреагировал на эту новость вполне разумным предположением: «США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?»

Позднее Мазе объяснил свою позицию в интервью VG.

«Я рад, что вы позвонили. Обычно я получаю много реакций на посты в соцсетях. Но на этот раз все замолчали. Наверное, никто не может осмелиться на критику в адрес США. Действительно ли я считаю, что американских спортсменов нужно отстранить? Если они сунутся в Гренландию – конечно. Правила должны быть едины для всех, будь то Россия или США. Всё должно быть одинаковым, невзирая на тот факт, что США входят в НАТО».

С французским специалистом сложно не согласиться. Но понятно и то, что далеко не все в мире будут настаивать на отстранении американцев, даже если они начнут в Гренландии военную операцию. Как говорится, это другое.

Пожароопасная ситуация

Есть и третья проблема – масштабные лесные пожары в Калифорнии. Лос-Анджелес уже серьёзно пострадал от огня, многие американские турниры в регионе пришлось поставить на паузу. Объекты Олимпиады-2028 пока не получили каких-то критических повреждений, но пока пожарные победить стихию не смогли. Не стоит забывать и о том, что в 2028 году Игры должны пройти как раз в разгар сухого и жаркого пожароопасного сезона.

Американский журналист и политический активист Чарли Кирк уже предложил перенести Олимпиаду куда-нибудь в другое место. Правда, тоже в США:

«Олимпиаду в Лос-Анджелесе следует отменить. Если вы не можете наполнить пожарный гидрант, вы не имеете права принимать Игры. Переместите их в Даллас или Майами, чтобы спортсмены со всего мира могли соревноваться в месте, где действительно можно что-то безопасно построить и провести».

По отдельности реальную угрозу для проведения Игр в США несёт лишь конфликт с ВАДА. Но все эти три истории, вместе взятые, действительно могут заставить МОК задуматься о рискованности этой затеи. Не исключено, что в комитете решат выбрать для Игр более безопасное место. Время ещё есть.