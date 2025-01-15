Медали Олимпиады в Париже развалились буквально за полгода. Сотни спортсменов недовольны!

Олимпиада-2024 завершилась полгода назад, но скандалы, связанные с ней, возникают до сих пор. На этот раз причиной для негодования стали… олимпийские медали. Оказалось, более сотни спортсменов уже вернули свои награды из Парижа из-за дефектов и ржавчины. Это вообще нормально?

«Медаль испортилась»

Первые тревожные звоночки о качестве медали появились прямо во время Олимпийских игр. 2 августа 2024 года американский скейтбордист Найджа Хьюстон пожаловался, что его бронза спустя 10 дней начала тускнеть.

«Очевидно, медали не такого высокого качества, как вы могли бы подумать. Посмотрите на эту штуку, она выглядит грубо. Даже передняя часть стала ветшать, поэтому я думаю, что олимпийским медалям нужно немного повысить качество. Медаль выглядит так, словно прошла войну.

Эти олимпийские медали выглядят отлично, когда новые. Но после того как я поносил её, немного потея, а затем позволил друзьям поносить её на выходных, медаль испортилась. Видимо, они не такого уж и высокого качества, как можно было ожидать», – рассказал Найджа на своей странице в социальных сетях.

Медаль ОИ-2024 Фото: Из личного архива Найджи Хьюстона

Тогда казалось, что случай с Хьюстоном – единичный, однако сразу по завершении Олимпиады и другие спортсмены стали жаловаться на качество медалей. В основном претензии к состоянию наград были у бронзовых призёров. В числе тех, кто пожаловался, были прыгунья в воду из Великобритании Ясмин Харпер, французский пловец Максим Груссе, ирландские гребцы Филип Дойл и Дэйр Линч, рапирист из США Ник Иткин.

Медаль ОИ-2024 Фото: Из личного архива Ника Иткина

Иткин, кстати, подробно рассказывал о состоянии своей медали в соцсетях. Сперва он показал бронзу через пару дней после её завоевания. На снимках с церемонии закрытия Игр видно, что медаль Ника уже сильно потрёпана. Через месяц после Олимпиады Иткин выложил видео, где показал её внешний вид. Выглядела она, мягко говоря, не очень: местами покрытие потрескалось, а где-то и вообще отсутствовало.

Ник Иткин с медалью Фото: Из личного архива Ника Иткина

«Париж 1924»

Но всё это были лишь цветочки. В конце декабря, спустя полгода после Игр, внешним видом своих бронзовых медалей болельщиков напугали французские пловцы Клемент Секки и Йоанн Ндойе-Бруар. Награды были в многочисленных трещинах, словно кожа крокодила.

«Париж 1924», – подписал снимки своей награды Йоанн.

Медаль ОИ-2024 Фото: Из личного архива Клемана Секки

Жалобы на медали были не только от бронзовых призёров. Футболистка из США Линн Уильямс рассказала, что у её золотой медали отвалилось крепление для ленты на праздничной вечеринке.

«Она была у меня на плече, как маленькая сумочка. Я прыгала, танцевала, и во время одного из прыжков медаль просто упала. Все танцевали, а я бродила в поисках медали на земле. Теперь на ней вмятина, так что она определённо единственная в своём роде, и маленькая планка для крепления ленты исчезла», – рассказывала Уильямс.

Лента открепилась от медали ОИ-2024 Фото: Из личного архива Линн Уильямс

«Некачественные медали будут заменяться»

Оказалось, что пострадавших из-за качества медалей очень много. Французская газета La Lettre сообщила, что более сотни спортсменов уже вернули свои награды с Олимпиады и Паралимпиады в Париже из-за различных дефектов и ржавчины. Больше всего вопросов вызвала именно бронза.

Точную причину порчи медалей пока не выявили. Но предполагается, что всему виной некачественный лак. Изначально медали планировали покрывать другим составом, однако один из компонентов оказался запрещён к использованию. Тогда на производстве пришлось срочно заменять лак.

Вся эта ситуация привела к большим волнениям на Парижском монетном дворе, который занимался производством медалей. Организация после скандала уволила трёх директоров по производству и качеству.

В Международном олимпийском комитете уже заверили, что все бракованные медали будут заменены на новые.

«Некачественные медали будут систематически заменяться Парижским монетным двором и гравироваться идентично. Процесс замены должен начаться в ближайшие недели», – заявили представители МОК AFP.

Очевидно, в ближайшее время во Франции проведут детальное расследование. Ведь такой громкий скандал в очередной раз бросает тень на и без того спорные Олимпийские игры.