Президентом МОК впервые в истории стала женщина. Что это значит для России?

Впервые в истории президентом Международного олимпийского комитета избрана женщина. 41-летняя зимбабвийка Кирсти Ковентри, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию, возглавит МОК с 24 июня, когда истекут полномочия пока ещё действующего президента Томаса Баха. А для России что-то изменится?

Кто такая Кирсти Ковентри?

Кирсти Ковентри – бывшая пловчиха, лучшая в истории африканского спорта. Она принимала участие в пяти Олимпиадах с Сиднея-2000 по Рио-2016, на которых завоевала семь медалей, в том числе две золотые награды в плавании на спине в Афинах и Пекине.

В сентябре 2018 года она была назначена на пост министра спорта, искусства и отдыха Зимбабве, который занимает до сих пор. С 2013 года Ковентри была членом МОК, а с 2018 года входила в исполком МОК в качестве главы комиссии спортсменов.

Кроме того, Ковентри возглавляет координационную комиссию ОИ-2032 в Брисбене.

Именно она была креатурой уходящего президента Томаса Баха.

Как прошли выборы?

Выборы на очередной сессии МОК в греческом Коста-Наварино прошли удивительно спокойно. Никакого 2-го тура, Ковентри набрала необходимое количество голосов сразу. Впрочем, иначе она победить и не могла – либо аппаратные усилия и сразу победа, либо поражение.

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Всё-таки поддержка Томаса Баха очень многое значила. Да и будет значить – очень сомнительно, что он совсем отстранится от дел, скорее, останется в роли серого кардинала в решении самых сложных вопросов. А Ковентри стала первой в истории женщиной – президентом МОК.

Что значит избрание Ковентри для России?

Кирсти Ковентри наверняка будет придерживаться той же политики, что вёл Томас Бах: без резких заявлений, аккуратно и по мере возможности максимально нейтрально.

«Обязанность МОК – обеспечить участие в Олимпиаде всех атлетов. Нам нужно при этом найти способ, чтобы на Олимпиаде выступали атлеты из зон конфликтов. Я имею в виду и конфликты с моего континента, а не только более крупные войны в Европе или на Ближнем Востоке… Для меня важно, как мы видели в Париже, что мы обеспечили участие нейтральных, независимых атлетов, это было сделано на особых условиях с учётом контекста», — заявляла она.

Конкретно про возвращение российских спортсменов Ковентри не высказывалась. Но если ситуация резко не изменится, то будет то же самое, что и на Олимпиаде-2024 – ограниченное количество спортсменов в нейтральном статусе после тщательной проверки.

Во всяком случае, при Томаса Бахе было как отстранение, так и началось постепенное возвращение. Главное, чтобы этот процесс не останавливался.