В США болельщикам на трибунах запретили смартфоны. Почему никто не возмущается?!

В апреле 2025-го в штате Джорджия, США, состоялся элитный турнир по гольфу, так называемый «Мастерс» серии «мэйджор» – эквивалент теннисному «Большому шлему». Зрители за этим турниром следили особенно внимательно. Возможно, более внимательно, чем где бы то ни было.

Секрет просто: болельщикам запретили использовать телефоны.

«Сразу видно, что смотрят»

Гольф для России – весьма замысловатый вид спорта, наши болельщики точно им не избалованы. В Америке же его обожают и готовы приходить на соревнования, несмотря на любые лишения и ограничения.

Организаторы одного из самых престижных турниров ввели ряд необычных правил для желающих воочию посмотреть на лучших гольфистов мира, борющихся за победу на элитном «Мастерсе» и зелёный пиджак чемпиона. Зрителям просто запретили проносить телефоны и любые другие электронные устройства в гольф-клуб Augusta National. Если болельщика поймают с телефоном, то его ожидает весьма серьёзное наказание – изгнание с площадки и аннулирование билетов на этот и будущие турниры.

Болельщики на турнире по гольфу Фото: Andrew Redington/Getty Images

Сами спортсмены жёстким требованиям только рады, ведь внимание болельщиков сконцентрировано исключительно на них и гольфе.

«Я думаю, сам факт того, что зрители не достают свои телефоны, на самом деле создаёт ощущение, что они гораздо более вовлечены. Зрительный контакт с болельщиками стал гораздо более тесным. Сразу видно, что они смотрят и ценят хороший гольф», – отметил Людвиг Аберг, ставший вторым по итогам прошлогоднего «Мастерсе».

Кадры из гольф-клуба действительно удивляют. Все взгляды заполненных трибун устремлены на площадку – максимальная концентрация и внимание публики. Никто не сёрфит в интернете и даже не снимает происходящее.

Кстати, зрители могут пройти на соревнования с электронными часами и фитнес-браслетами. Однако использовать их в качестве средств связи нельзя. А ещё запрещено брать сумочки большего размера, чем стандартные клатчи, и приходить с флагами и плакатами, чтобы не закрывать обзор другим.

Даже интересно, прижилась бы такая практика в России?

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«Это оправдывает все неудачи»

Болельщики, оставшись без телефонов, не пропустили ни одного мгновения вдохновляющей истории Рори Макилроя. 35-летний победитель 89-го «Мастерса» доказал, что возможно всё, если очень этого хотеть.

На старте карьеры ирландец выиграл сразу три турнира из «Большой четвёрки», кроме «Мастерса». Следующие 10 лет Рори боролся, но не смог повторить ни одного из предыдущих достижений. Однако в этот раз всё наконец сложилось. После того как мяч закатился в последнюю лунку и стало ясно, что Рори выиграл престижнейший турнир, он упал на колени и зарыдал.

«Так трудно оставаться терпеливым. Это так тяжело – возвращаться каждый год, стараться изо всех сил и не добиваться успеха. Я здесь уже в 17-й раз, и я начал задаваться вопросом, настанет ли когда-нибудь мой черёд, – сказал Макилрой после турнира. – Для меня это большая честь, я очень горжусь тем, что могу назвать себя чемпионом «Мастерса». Это оправдывает все неудачи».

Рори Макилрой Фото: Erick W. Rasco/Getty Images

Долгий путь к мечте завершён. Рори Макилрой впервые за 10 лет выиграл мэйджор, впервые за всю карьеру взял «Мастерс» и навсегда вошёл в историю – стал шестым гольфистом в истории, кому удалось выиграть все четыре турнира «Большого шлема».