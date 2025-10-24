«Не переживайте, они не голодные». Соревнования ОИ-2032 пройдут в реке с крокодилами!

Летние Олимпийские игры в 2032 году пройдут в тёплом и солнечном австралийском Брисбене. Город начал подготовку к большому празднику, но уже столкнулся с проблемой. И дело даже не в финансах!

«Не переживайте, они не голодные»

Структура, отвечающая за модернизацию и строительство объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года (GIICA) предварительно одобрила реку Фицрой в качестве места, где будут проходить заезды в гребле на байдарках и каноэ.

Но есть проблема: там водятся крокодилы.

По сообщению The Australian, уже были проведены необходимые испытания водоёма, а саму реку назвали пригодной для состязаний. Премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли заявил, что власти займутся борьбой с хищными животными. И всё же спокойствия эта новость не принесла.

Наличие крокодилов в реке никого не пугает. В Фицрое без проблем тренируются местные спортсмены. Для их безопасности в местном каноэ-клубе даже повесили советы на случай встречи с четырёхметровым хищником, который может где-то незаметно проплывать.

Президент каноэ-клуба Эндрю Миллер умело отшучивается во время беседы со СМИ.

«Вообще, мы до лодок добираемся верхом на крокодилах. Не переживайте, они не голодные – мы их всё время подкармливаем», – приводит его слова The Guardian.

Успокаивает всех и владелец крокодиловой фермы Джон Левер, который больше 40 лет работает с пресмыкающимися. Число крокодилов в реке находится под контролем, считает он.

«Нужно подходить к этому разумно. Это великолепная река. Крокодилы наиболее активны ночью, а ночных мероприятий не будет. Они обычно охотятся у береговой линии, соревнования по гребле же будут проходить на глубокой воде. Вас скорее собьёт автобус по пути к берегу, нежели схватит крокодил. Зимой в Южном полушарии, когда температура воды значительно падает, крокодилы становятся вялыми и почти не едят, так как не могут переваривать пищу», – приводит слова Левера ABC.

«Если Иисус вернётся на землю – это идеальное место»

Главная проблема водоёма не в том, что в нём живут древние хищники. Международная федерация гребного спорта признала реку непригодной для проведения Игр. Она подходит для тренировок, но принять турнир международного уровня не может. Об этом говорит и глава австралийской ассоциации гребцов Сара Кук.

«Одно из ключевых требований – на стандартной международной дистанции не должно быть течения. Если оно есть, центральная, более глубокая часть реки движется быстрее, чем крайние. Это создаёт несправедливые условия», — приводит слова Кук ABC.

Другого мнения придерживается сенатор Квинсленда Мэтт Каннаван, который считает, что река является идеальным местом для соревнований.

«После месяцев тестирования стало ясно, что показатели течения значительно ниже установленных порогов. Мы должны были всё тщательно проверить – и теперь уверены, что река плоская, как доска», – приводит его слова The Australian.

Скорее всего, австралийцы урегулируют все спорные моменты – это лишь вопрос времени. А у крокодилов в этой реке права голоса не будет.