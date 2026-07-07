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Олимпийский комитет России восстановлен в правах — что это значит, вернутся ли все спортсмены на соревнования

МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?
Андрей Шитихин
МОК временно снял санкции с ОКР
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Решать все вопросы будут исключительно международные федерации.

Международный олимпийский комитет практически одновременно с началом квалификационного периода к Играм-2028 в Лос-Анджелесе объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России. Что это значит для российского спорта? Сняты все ограничения и всё станет по-прежнему?

Судя по тому, как отреагировали в России, именно так и произошло. На самом деле, нет. Не будет автоматического возвращения всех спортсменов во всех видах спорта. И флаг автоматически тоже никто возвращать не собирается. МОК отдал решение всех ключевых вопросов на откуп международным федерациям.

Но даже на мелких политиков нет управы:
В мировом спорте — опаснейший для России прецедент. Всех нагнул один румынский мэр?
В мировом спорте — опаснейший для России прецедент. Всех нагнул один румынский мэр?

Что вообще решил МОК?

Отменил все прежние рекомендации от 2022 и 2023 годов, которые касались рекомендаций на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В пресс-релизе сказано, что это решение принято в связи со стартом квалификационного периода к юношеским Олимпийским играм – 2028 и Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

По сути, вновь призвал допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям, чтобы обеспечить им равные права со всеми остальными. То же самое было перед зимней Олимпиадой – 2026 в Италии, только времени пройти отбор тогда почти не оставалось.

Всё будут решать международные федерации

Право принимать все ключевые решения относительно допуска и участия россиян делегировано международным федерациям. Как они будут имплементировать новые рекомендации – только их внутреннее дело. Могут допустить без всяких ограничений (в водных видах спорта и гимнастике вроде бы сняли все ограничения, но на деле не всё так просто), а в лёгкой атлетике и биатлоне, например, всё настолько глухо, насколько это вообще может быть.

Европа сопротивляется любому допуску:
Европейские страны требуют лишить Россию флага! Смогут ли наши гимнасты выступать?
Европейские страны требуют лишить Россию флага! Смогут ли наши гимнасты выступать?

Ну, то есть именно федерации будут решать, продлить полное отстранение, допустить нейтралов (часто через строгий фильтр) или не допускать вообще. А также проводить или нет соревнования на территории России (сам МОК никаких мероприятий в России не планирует). Дальше, мол, разбирайтесь сами.

Но допустят же с флагом?

Совсем не обязательно. МОК даже про демонстрацию символики на Олимпиаде сказал отдельно – всему своё время. Но вот те, кого допустят, должны проходить жёсткий допинг-контроль и быть проверены несколько раз по линии международной федерации.

А ещё ОКР при отборе спортсменов на Игры должен обеспечить, чтобы этот самый отбор основывался не только на результатах, но и на способности атлетов служить примером для подражания, уважать, поддерживать и продвигать принципы мирного общества через спорт.

Очень странный критерий, который настолько размыт, что может трактоваться как угодно.

Однако всё-таки лёд тронулся, большой шаг вперёд сделан. Дальше уже вопрос договорённостей. С каждой международной федерацией. Чтобы можно было участвовать не только в личных, но и в командных видах спорта.

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Новости. Олимпиада 2028
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