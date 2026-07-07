МОК временно снял санкции с ОКР. Это очень здорово, но что изменилось-то?

Международный олимпийский комитет практически одновременно с началом квалификационного периода к Играм-2028 в Лос-Анджелесе объявил о временном снятии санкций с Олимпийского комитета России. Что это значит для российского спорта? Сняты все ограничения и всё станет по-прежнему?

Судя по тому, как отреагировали в России, именно так и произошло. На самом деле, нет. Не будет автоматического возвращения всех спортсменов во всех видах спорта. И флаг автоматически тоже никто возвращать не собирается. МОК отдал решение всех ключевых вопросов на откуп международным федерациям.

Что вообще решил МОК?

Отменил все прежние рекомендации от 2022 и 2023 годов, которые касались рекомендаций на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В пресс-релизе сказано, что это решение принято в связи со стартом квалификационного периода к юношеским Олимпийским играм – 2028 и Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

По сути, вновь призвал допустить российских спортсменов к отборочным соревнованиям, чтобы обеспечить им равные права со всеми остальными. То же самое было перед зимней Олимпиадой – 2026 в Италии, только времени пройти отбор тогда почти не оставалось.

Всё будут решать международные федерации

Право принимать все ключевые решения относительно допуска и участия россиян делегировано международным федерациям. Как они будут имплементировать новые рекомендации – только их внутреннее дело. Могут допустить без всяких ограничений (в водных видах спорта и гимнастике вроде бы сняли все ограничения, но на деле не всё так просто), а в лёгкой атлетике и биатлоне, например, всё настолько глухо, насколько это вообще может быть.

Ну, то есть именно федерации будут решать, продлить полное отстранение, допустить нейтралов (часто через строгий фильтр) или не допускать вообще. А также проводить или нет соревнования на территории России (сам МОК никаких мероприятий в России не планирует). Дальше, мол, разбирайтесь сами.

Но допустят же с флагом?

Совсем не обязательно. МОК даже про демонстрацию символики на Олимпиаде сказал отдельно – всему своё время. Но вот те, кого допустят, должны проходить жёсткий допинг-контроль и быть проверены несколько раз по линии международной федерации.

А ещё ОКР при отборе спортсменов на Игры должен обеспечить, чтобы этот самый отбор основывался не только на результатах, но и на способности атлетов служить примером для подражания, уважать, поддерживать и продвигать принципы мирного общества через спорт.

Очень странный критерий, который настолько размыт, что может трактоваться как угодно.

Однако всё-таки лёд тронулся, большой шаг вперёд сделан. Дальше уже вопрос договорённостей. С каждой международной федерацией. Чтобы можно было участвовать не только в личных, но и в командных видах спорта.