Гусейнов: борьбой Царгуша доволен

И.о. главного тренера сборной России по борьбе Магомед Гусейнов выразил удовлетворение выступлением Дениса Царгуша на чемпионате Европы, где россиянин завоевал золото в категории до 74 кг.

«Борьбой Царгуша доволен. Денис победил непростого соперника из Грузии, который на чемпионате мира-2011 в Стамбуле завоевал бронзу. В первом периоде оба соперники не хотели рисковать. В конце первого периода схватки жребий был благосклонен к нашему Царгушу — ему досталась нога соперника. Во втором периоде Денис был более активным — он прошёл в ноги к сопернику, потом „совершил накат, потом ещё один приём на балл“, — приводит слова Гусейнова Sovsport.ru.