Павлович: олимпийский состав фехтовальной сборной будет обнародован 7 июля

Главный тренер сборной России по фехтованию Владислав Павлович рассказал о том, когда будет обнародован состав сборной на Олимпиаду в Лондоне, и объявил медальный план команды на Игры.

«Когда будет обнародован олимпийский состав российской фехтовальной сборной? Это произойдёт 7 июля на специальной пресс-конференции. Больше мне нечего к этому пока добавить. Каков медальный план российской фехтовальной команды на Игры в Лондоне? Это не является секретом: две золотые, две серебряные и две бронзовые медали», — приводит слова Павловича fcp-press.ru.