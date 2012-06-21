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Павлович: олимпийский состав фехтовальной сборной будет обнародован 7 июля

Павлович: олимпийский состав фехтовальной сборной будет обнародован 7 июля
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Главный тренер сборной России по фехтованию Владислав Павлович рассказал о том, когда будет обнародован состав сборной на Олимпиаду в Лондоне, и объявил медальный план команды на Игры.

«Когда будет обнародован олимпийский состав российской фехтовальной сборной? Это произойдёт 7 июля на специальной пресс-конференции. Больше мне нечего к этому пока добавить. Каков медальный план российской фехтовальной команды на Игры в Лондоне? Это не является секретом: две золотые, две серебряные и две бронзовые медали», — приводит слова Павловича fcp-press.ru.

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