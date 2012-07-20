Алоян: отказываюсь отвечать на вопрос, кто мой основной соперник в Лондоне
Российский боксёр Миша Алоян, выступающий в категории до 52 килограммов, отметил, что не назовёт своего основного соперника на Олимпийских играх в Лондоне.
«Я отказываюсь отвечать на вопрос, кто мой основной соперник в Лондоне. Сознательно не хочу ничего говорить на эту тему! Назову какое-то имя, а он начнёт готовиться специально на меня. Даже страны говорить не буду. Примерно пять-шесть человек. Как я справляюсь с давлением? А я себя не загружаю. Да, Олимпиада — это пик любительского бокса, но мне не надо думать об этом. Излишние мысли об уровне турнира могут только помешать. Пообещаю, что настрой у меня будет боевой», — приводит слова Алояна «Весь спорт».
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