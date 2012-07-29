Штеффен: тренеры сборной Германии по плаванию просили сохранить силы для финала

Двукратная олимпийская чемпионка Пекина Бритта Штеффен признала, что неудачное выступление сборной Германии в эстафете 4 по 100 м связано с неправильной тактикой на заплыв, которую выбрали немецкие тренеры.

«Мы должны были сохранить силы для финального заплыва, а в итоге туда даже не вышли, — цитируют Штеффен немецкие СМИ. — Сейчас все постараются найти иголку в стогу сена, но мы уже смирились с этим поражением. Мы сами должны были сообразить, как нам лучше плыть».