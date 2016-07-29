Тарабин: с 2013 года ездил на сборы не от ВФЛА, а мне ответили так же, как всем

Бронзовый призёр чемпионата мира по лёгкой атлетике российский копьеметатель Дмитрий Тарабин раскритиковал Международную ассоциацию легкоатлетических федераций за решение о недопуске всех российских легкоатлетов, кроме прыгуньи Дарьи Клишиной, до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Я вижу политическую подоплеку. Когда 68 человек подают заявки и IAAF их принимает, даёт обещание рассмотреть их как индивидуальные, а приходит всем, кроме одного человека, абсолютно идентичный ответ, то ясно: здесь дело в политике. На 100%. У каждого из нас своя жизненная ситуация. Я с 2013 года ежегодно выезжал на 3-4 месяца в году на сборы не от Всероссийской федерации лёгкой атлетики — в Эстонию, Испанию, где меня тестировали. В любом случае это не было учтено. И мне пришёл такой же ответ, как и всем остальным. На всех международных турнирах нас брали на допинг-контроль, конкретно меня. Иногда доходило до абсурда — у меня брали дважды в день пробы. Так что здесь есть чёткая политическая нить, которая отсекла нас от всех остальных спортсменов.

Я хочу подать иск в Спортивный арбитражный суд, но подать иск не так просто. Адвоката я нашёл, однако минимальная цена, которую спортсмен должен заплатить сам, — 15 тысяч долларов. Это за адвоката и за то, чтобы иск был правильно сформулирован и подан в суд. Для легкоатлета это большая сумма, миллион рублей. Надеюсь, наше руководство найдет спонсоров, которые помогут нам отстоять наше честное имя», — приводит слова Тарабина «Р-Спорт».