Олимпийская сборная России прилетела в Рио-де-Жанейро
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Олимпийская сборная России прибыла в бразильский город Рио-де-Жанейро для участия в Олимпийских играх, которые стартуют 5 августа. Самолет авиакомпании «Аэрофлот» со спортсменами на борту приземлился в международном аэропорту имени Антонио Карлоса Жобима, информирует ТАСС.
Российских олимпийцев торжественно встретили представители русскоязычной диаспоры и российского генерального консульства в Рио-де-Жанейро. Во время встречи были развёрнуты российские флаги.
Олимпиада пройдёт с 5 по 21 августа и станет первой Олимпиадой, проведённой в Южной Америке. Паралимпиада состоится с 7 по 18 сентября.
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