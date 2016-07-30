Мутко: на утро 30 июля на Олимпиаду допущены 266 спортсменов РФ

Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал процесс утверждения международными федерациями по видам спорта списков российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Накануне, в частности, не была допущена на Олимпийские игры вся сборная России по тяжёлой атлетике.

«Сегодня вся работа проделана МОК и международными федерациями. На сегодняшнее утро у нас в 29 видах спорта 266 спортсменов», — сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».