Мутко: на утро 30 июля на Олимпиаду допущены 266 спортсменов РФ
Поделиться
Министр спорта России Виталий Мутко прокомментировал процесс утверждения международными федерациями по видам спорта списков российских спортсменов, допущенных до участия в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Накануне, в частности, не была допущена на Олимпийские игры вся сборная России по тяжёлой атлетике.
«Сегодня вся работа проделана МОК и международными федерациями. На сегодняшнее утро у нас в 29 видах спорта 266 спортсменов», — сказал Мутко в эфире «Матч ТВ».
Комментарии
- 11 октября 2022
-
19:15
- 4 октября 2022
-
13:00
-
09:50
- 1 октября 2022
-
11:50
-
09:56
- 28 сентября 2022
-
09:07
- 20 сентября 2022
-
22:00
- 19 сентября 2022
-
13:46
- 18 сентября 2022
-
15:00
-
14:30
- 17 сентября 2022
-
12:56
- 15 сентября 2022
-
22:01
- 14 сентября 2022
-
13:50
- 12 сентября 2022
-
12:09
- 11 сентября 2022
-
15:15
-
15:00
-
14:50
-
14:36
-
14:23
- 10 сентября 2022
-
19:42
-
19:24
- 9 сентября 2022
-
10:21
- 8 сентября 2022
-
11:01
- 6 сентября 2022
-
09:50
- 4 сентября 2022
-
13:43
-
12:55
- 2 сентября 2022
-
21:44
- 31 августа 2022
-
09:27
- 26 августа 2022
-
15:46
-
13:42
- 19 августа 2022
-
14:04
-
13:15
-
13:01
-
12:31
-
12:26
Партнерский контент