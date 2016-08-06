Фелпс: возможно, я самый тестируемый на допинг спортсмен в олимпийской истории

18-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс заявил, что готов к пристальному вниманию к себе со стороны антидопинговых служб на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«В этом году я сдавал анализы крови и мочи как минимум дважды в месяц, а иногда даже три. Возможно, я самый тестируемый на допинг спортсмен в олимпийской истории. Я отношусь к этому спокойно», — приводит слова Фелпса Die Welt.

Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.