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Фелпс: возможно, я самый тестируемый на допинг спортсмен в олимпийской истории

Фелпс: возможно, я самый тестируемый на допинг спортсмен в олимпийской истории
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18-кратный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс заявил, что готов к пристальному вниманию к себе со стороны антидопинговых служб на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.

«В этом году я сдавал анализы крови и мочи как минимум дважды в месяц, а иногда даже три. Возможно, я самый тестируемый на допинг спортсмен в олимпийской истории. Я отношусь к этому спокойно», — приводит слова Фелпса Die Welt.

Фелпс является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.

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Новости. Олимпиада 2028