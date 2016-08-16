Миллер выиграла золотую медаль ОИ-2016 в беге на дистанции 400 м

На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро состоялся финальный забег на дистанции 400 м среди женщин, который проходил на «Олимпик Стэдиум».

Первое место по итогам забега заняла представительница Багамских островов Шона Миллер, которая преодолела дистанцию за 49,44 секунды. Второе время показала американская спортсменка Эллисон Феликс (49,51), третье место заняла бегунья из Ямайки Шерика Джексон (49,85).

Результаты соревнований Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в забеге на дистанции 400 м среди женщин