Колобков: нет сомнений, что сборная России будет в топ-3 медального зачёта на ОИ

Министр спорта России Павел Колобков на расширенном заседании комитета Совета Федераций по социальной политике рассказал о задаче, которая будет стоять перед сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония).

«Команда готовится к Олимпиаде 2020 года согласно плану. Сомнений в том, что они подготовятся, выполнят поставленные задачи и попадут в тройку лучших, нет. Мы видим потенциал для выполнения этой задачи», — приводит слова Колобкова Интерфакс.



Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. На летних Олимпийских играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро (Бразилия), сборная России в медальном зачёте стала четвёртой. Первую тройку составили сборные Китая, Великобритании и США.