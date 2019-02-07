Мутко: я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения

Вице-премьер России Виталий Мутко высказался о тяжбе с Международным олимпийским комитетом. В 2017 году МОК пожизненно запретил Мутко посещать Олимпиады из-за допинговых скандалов, связанных с Россией.

«Я наказан за то, что был министром, когда были большие нарушения. А в конце я оказался один наказан, выходит так. И всё это, опираясь на показания фактически одного человека (Григория Родченкова. — Прим. „Чемпионата“). Но возьмите официальную статистику и увидите: даже в те годы, когда нас проверяли, мы были не первыми в мире. Тогда надо наказывать всех. Но они намекают на то, что была какая-то государственная программа и прочее.



Мы подали свою жалобу, на неё пришёл ответ из МОК. В ответе новые показания Родченкова. Теперь он поднимает планку выше — ему давал указания не только я.



В связи с появлением новых обстоятельств и фактов мы дали ответ. Где-то до конца февраля — середины марта они попросили время, чтобы рассмотреть наш ответ. После этого будет назначено слушание дела, арбитры уже назначены. Мне сложно сказать, когда это будет. Думаю, где-нибудь в апреле. Надеюсь, что в апреле», — цитирует Мутко сайт телеканала «360».